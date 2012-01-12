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Проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012 "отражает тенденцию"
Матвиенко отметила, что японский премьер считает, что проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012 и следующей сессии АТПФ "отражает тенденцию все более весомого присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Япония, подчеркнул он, всемерно поддерживает эту тенденцию, и это является принципиальной позицией Токио", - сказала Матвиенко.
"По мнению премьер-министра, только с участием Российской Федерации и Японии можно создать стабильную систему межгосударственных отношений в регионе", - добавила она.
Матвиенко возглавляет российскую делегацию на АТПФ в Токио. Следующая сессия АТПФ состоится в 2013 году во Владивостоке.
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