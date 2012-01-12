Проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012 "отражает тенденцию"

Япония поддерживает тенденцию более весомого присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с японским премьер-министром Есихико Нодой, пишет РИА Новости.

Матвиенко отметила, что японский премьер считает, что проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012 и следующей сессии АТПФ "отражает тенденцию все более весомого присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Япония, подчеркнул он, всемерно поддерживает эту тенденцию, и это является принципиальной позицией Токио", - сказала Матвиенко.

"По мнению премьер-министра, только с участием Российской Федерации и Японии можно создать стабильную систему межгосударственных отношений в регионе", - добавила она.

Матвиенко возглавляет российскую делегацию на АТПФ в Токио. Следующая сессия АТПФ состоится в 2013 году во Владивостоке.