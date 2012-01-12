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Саммит АТЭС - 2012
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Саммит АТЭС-2012: О чем поговорить?

12 Января 2012, 16:46 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Вопросы подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке в большей или меньшей степени занимают умы всех приморских чиновников, однако тема самого долгожданного форума определена в весьма размытых тонах: поговорить о продовольственной безопасности и транспортной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий АВДЕЕВ на недавнем семинаре в Санкт-Петербурге предложил принципиально иное. По его словам, темы, которые могли бы быть интересны всем странам-участницам, - это освоение космического пространства. Аргументы: строительство космодрома Восточный в г. Свободный Амурской области и существование в АТР, как минимум, десяти полигонов для космических запусков. Россия могла бы предложить инициативу объединения усилий всех стран в освоении космоса и предложить единую программу со специализацией каждой из космических площадок.

Вторая тема, которая также могла бы быть интересна на саммите для обсуждения, – совместное исследование и освоение Тихого океана в аспектах освоения шельфа, геологического изучения, ресурсного использования, а также экологических проблем, безопасности и пр.

Тогда на саммите говорили бы не просто об углублении, расширении, продолжении, изменении торговых отношений, а о принципиально новом этапе интеграционных отношений в регионе.

Подробное интервью с Юрием Авдеевым – в ближайших номерах «ЗР».

Ольга Журман, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.

Автор: Ольга Журман
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