АТЭС в 2012 г. обсудит во Владивостоке финграмотность населения и борьбу со стихией

Министры финансов стран АТЭС обсудят на встрече в следующем году вопросы финграмотности населения, развития казначейских систем и финансовые аспекты преодоления последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, сообщил журналистам глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

В 2012 году встреча лидеров стран АТЭС состоится на острове Русский во Владивостоке, 8-9 сентября. Россия впервые примет встречу стран-участниц АТЭС на высшем уровне. Министры финансов стран АТЭС проведут встречу в 2012 году в Москве, пишет РИА "Новости".

"(На заседании министров финансов АТЭС-2011) обсуждался доступ к финансовым услугам. Мы предлагаем некоторую преемственность этой темы ... У нас будет увязка в сторону финансового образования и финансовой грамотности", - сказал Бокарев.

Он пояснил, что в рамках нынешних встреч финансовой АТЭС обсуждалась проблема, связанная с тем, что ряд слоев населения, в первую очередь, наиболее уязвимых с наименьшим уровнем дохода или в удаленных районах своей страны крайне ограничены в возможностях получить доступ к стандартным банковским финансовым услугам, в частности, к банковским вкладам, переводам, банковским картам.

Россия предлагает обсудить проблему финансовой грамотности, когда финансовая инфраструктура уже хотя бы частично создана. "Насколько человек подготовлен, чтобы этой инфраструктурой воспользоваться, какие риски и обязательства возникают", - пояснил Бокарев.

Также, по словам Бокарева, будут обсуждаться еще три основные темы. Так, в повестку будет вынесено развитие казначейских систем экономик АТЭС. "Есть определенные наработки, в том числе и у нашего Федерального казначейства есть что предложить для обсуждения. Ряд стран в АТЭС, том числе Австралия и Новая Зеландия, многого в этом направлении добились", - сказал он.

Кроме того, темой обсуждения станет долгосрочная финансовая устойчивость, в том числе вопросы планирования бюджетных расходов, сокращения дефицитов, уровня долга.

"Еще одна тема, которая обусловлена, в том числе и событиями этого года, это финансовые аспекты преодоления последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - сообщил Бокарев.

Так, он напомнил о крупнейшем за последние полвека наводнении в Таиланде, которое было вызвано затяжными дождями. Стихия охватила обширные территории в центральных и восточных регионах страны. По данным Франс Пресс, в результате стихии погибли порядка 527 человек, пострадали около 3 миллионов.

Другой крупной катастрофой в регионе за последнее время стала авария на АЭС "Фукусима-1". Землетрясение 11 марта в Японии и последовавшее за ним цунами привели к остановке подачи электричества на АЭС "Фукусима-1", что вызвало ряд аварий, сопровождавшихся утечкой радиации в воду и почву. Около 80 тысяч жителей страны были эвакуированы из 20-30 километровой зоны вокруг станции. В овощах, мясе, чае и других продуктах из префектуры Фукусима и других районов стали обнаруживать повышенное содержание радиоактивных элементов.