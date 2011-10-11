Депутаты Владивостока скорректировали аренду

На последнем заседании Думы города Владивостока депутаты рассмотрели семь вопросов. Главным среди них для предпринимателей стало решение «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 24.11.2009 № 396 «Об установлении корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке».

- На основании этого решения с 1 июня текущего года будут введены новые коэффициенты, которые понизят размер арендной платы, уплачиваемой за земельные участки, - сказала председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина ЛОМАКИНА.

Она напомнила, что в 2010 году в Приморском крае были проведены работы по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, результаты которой утверждены постановлением администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па. Поскольку кадастровая стоимость земли имеет непосредственное влияние на величину арендной платы за земельные участки, то после утверждения новой кадастровой стоимости земли арендная плата за земельные участки в городе Владивостоке увеличилась в два-три раза, а по некоторым участкам в 10-12 и даже в 19 раз. В связи с этим в Думу поступили многочисленные обращения от предпринимателей.

- У нас есть полномочия отрегулировать величину арендной платы, изменяя коэффициенты, - отметила Марина Ломакина. - Поэтому депутаты совместно с представителями администрации города и бизнеса провели детальный анализ изменения арендной платы за земельные участки различных групп видов разрешенного использования и сделали расчеты корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю. Все хотели найти компромисс, который позволял бы обеспечить наполняемость бюджета и в то же время - поддержать бизнес, чтобы он мог оставаться рентабельным. Все лето мы работали над этим документом, просчитывали, как изменение того или иного коэффициента будет отражаться на работе каждого конкретного предприятия и городского бюджета. В итоге был разработан настоящий проект решения Думы, который предусматривает новые величины корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке. По сравнению с 2009 и 2010 годами арендная плата увеличится, но не в разы, а в среднем на 30-35%, - сообщила Марина Ломакина.

Кстати, в связи с этим скорректирована и арендная стоимость городских пляжей, зон отдыха на побережье. Раньше арендная плата была чисто символической – 1 рубль за всю площадь, независимо, 6 соток или 100. Лишь бы убирали мусор и благоустраивали территорию. По словам Марины Ломакиной, теперь арендная плата увеличена в 450 раз в среднем. Скажем прямо – деньги невелики, тем более ничего кардинального за 10 лет на пляжах не появилось.

Городские депутаты приняли также отчет администрации города об исполнении наказов избирателей за первое полугодие 2011 года. Как доложила заместитель главы администрации Екатерина ХИМИЧ, из 40 наказов, запланированных на этот год, на сегодняшний день полностью исполнены 14, 9 находятся в разной степени готовности, остальные - на начальной стадии выполнения. Напомним, что в числе наказов избирателей - ремонт внутриквартальных дорог, лестниц, подпорных стенок и благоустройство территорий.

Дума города Владивостока внесла изменения в муниципальную целевую программу «Спортивный Владивосток». Как пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Георгий МАРТЫНОВ, проектом предлагается предусмотреть участие команды «Восток-спидвей» в международных соревнованиях: команда стала чемпионом России. Депутаты также перераспределили средства, предусмотренные на реконструкции картодрома «Змеинка» в сумме 11,2 млн руб. К сожалению, судебные тяжбы по картодрому затянулись, а потому решено средства переключить на реконструкцию стадионов «Авангард» и «Строитель».