Во Владивостоке обсудили стройки АТЭС

По инициативе Игоря МАНЫЛОВА, статс-секретаря, замминистра экономического развития России, председателя правления Ассоциации юристов России, в Управлении Росреестра по Приморскому краю состоялось совещание по вопросам межведомственного взаимодействия этой государственной структуры и подведомственных Росреестру учреждений с ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», администрациями Приморского края и г. Владивостока.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью представленных органов и организаций в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, в части строительства необходимых для его проведения объектов недвижимого имущества, постановки на кадастровый учет и осуществления государственной регистрации прав в кратчайшие сроки.

В ходе совещания активно обсуждались сроки плановой сдачи объектов для саммита АТЭС в эксплуатацию и вопросы, связанные с необходимостью выделения краю дополнительного финансирования на ремонт объектов Владивостока, являющихся памятниками истории и культуры и находящихся вдоль гостевых маршрутов.

Особенно активно обсуждался вопрос по наделению ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю полномочиями Управления по приему-выдаче документов на госрегистрацию прав и предоставлению сведений из ЕГРП, предоставлению Росреестром государственных услуг в электронном виде на территории края, а также вопросам внедрения централизованного кадастрового учета и Концепции создания Единой федеральной информационной системы госрегистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета. По итогам совещания Игорем Маныловым принято решение оказать содействие органам государственной власти Приморского края.