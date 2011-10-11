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Во Владивостоке обсудили стройки АТЭС
По инициативе Игоря МАНЫЛОВА, статс-секретаря, замминистра экономического развития России, председателя правления Ассоциации юристов России, в Управлении Росреестра по Приморскому краю состоялось совещание по вопросам межведомственного взаимодействия этой государственной структуры и подведомственных Росреестру учреждений с ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», администрациями Приморского края и г. Владивостока.
На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью представленных органов и организаций в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, в части строительства необходимых для его проведения объектов недвижимого имущества, постановки на кадастровый учет и осуществления государственной регистрации прав в кратчайшие сроки.
В ходе совещания активно обсуждались сроки плановой сдачи объектов для саммита АТЭС в эксплуатацию и вопросы, связанные с необходимостью выделения краю дополнительного финансирования на ремонт объектов Владивостока, являющихся памятниками истории и культуры и находящихся вдоль гостевых маршрутов.
Особенно активно обсуждался вопрос по наделению ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю полномочиями Управления по приему-выдаче документов на госрегистрацию прав и предоставлению сведений из ЕГРП, предоставлению Росреестром государственных услуг в электронном виде на территории края, а также вопросам внедрения централизованного кадастрового учета и Концепции создания Единой федеральной информационной системы госрегистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета. По итогам совещания Игорем Маныловым принято решение оказать содействие органам государственной власти Приморского края.
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