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Губернатор Приморского края принял участие в Едином дне голосования
Административный центр Приморского края выбирал новую Думу в воскресенье, 10 сентября. В Едином дне голосования принял участие и Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.
Жители города выбирали депутатов в Думу нового созыва – 18 по единому избирательному округу и 17 – по одномандатным округам. Вместе с супругой Владимир Миклушевский посетил избирательный участок №817 во Владивостоке.
Глава региона подчеркнул, что сегодняшние выборы имеют большое значение для всего Приморья. «Сегодня выбираем Думу Владивостока и еще семь Дум в крупнейших муниципалитетах края. Безусловно, очень важно, чтобы выборы прошли честно, легитимно, мы за этим будем пристально следить – любые нарушения будут жестко пресекаться. Я призываю всех жителей прийти проголосовать, потому что мы, по сути, выбираем будущее наших городов и районов на ближайшие пять лет», – заявил Губернатор.
Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, проходят выборы представительных органов в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах – Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.
Во Владивостоке в Единый день голосования для 446 тысяч избирателей на территории 17 избирательных округов работает 235 избирательных участков. По сообщению председателя Владивостокской избирательной комиссии Николая Кичатова, 79 из них оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): 21 – в Первомайском районе города, 19 – в Певореченском районе, 17 – в Ленинском, 13 – в Советском и 9 – во Фрунзенском. На каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Всего в выборах в Думу Владивостока нового созыва принимают участие 308 кандидатов. Среди них как одномандатники, так и кандидаты по спискам от семи политических партий, допущенных горизбиркомом к выборам.
Накануне, 9 сентября, в выборных территориях края завершилось досрочное голосование. Граждане, по объективным причинам не имеющие возможности проголосовать в Единый день голосования, смогли реализовать свое право досрочно – с 30 августа по 5 сентября в территориальных избирательных комиссиях и с 6 по 9 сентября включительно – в участковых избирательных комиссиях.
Кроме того, досрочное голосование было организовано на 73 судовых избирательных участках – то есть на судах, находящихся в море.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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