Владимир Миклушевский не считает Приморье удаленным регионом

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступил одним из спикеров заседания «Перспективность отдаленных регионов», прошедшего на площадке Делового саммита АТЭС.

Если говорить об удаленности регионов, то вопрос «удаленных от чего?» – неизбежен. От Владивостока до Москвы, например, десять часов лета, а до Токио или Пекина лишь два. Соответственно и рынки центральной России также далеки, а быстроразвивающиеся азиатские – практически под боком.

Последние десять лет, по мнению участников состоявшейся дискуссии, стремительно меняют казалось бы устоявшуюся картину мира. Так, к примеру, ранее богатые провинции США или вполне респектабельные европейские страны сегодня приблизились к грани банкротства, другие, еще недавно не видевшие никаких перспектив, становятся локомотивами развития. Важно вовремя уловить ветер перемен в окружающем мире, оказаться в нужное время в нужном месте.

Реально оценивая глобальный экономический расклад, российское правительство стремится не упустить момент – развитие Дальнего Востока логично вписывается в современные тенденции: страны, формирующие Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество, проявляют большой интерес к региону. Важно обеспечить понятные и стабильные правила для инвесторов, защиту их интересов – это самое главное, что требуется сегодня от властей.

По словам вице-президента Внешэкономбанка Ирины МАКИЕВОЙ, нынешний год можно смело назвать годом Дальнего Востока и Байкальского региона. Идет работа над программой развития региона, которая позволить реализовать принятую стратегию, созданы Министерство по развитию Дальнего Востока, Фонд развития, и, наконец, именно во Владивостоке проходит саммит АТЭС. Для иностранных инвесторов – это важные знаки. Ирина Макеева акцентировала внимание участников заседания и на том, что в регионе уже сформирован портфель проектов стоимость 3 трлн рублей до 2015 года

Причем эти инвестиции реально могут поменять ресурсную структуру региональной экономики, сформировать новые отрасли. И лучшее развитие событий, по ее мнению, способно обеспечить именно сотрудничество со странами АТЭС.

Владимир Миклушевский поделился с участниками заседания своим видением перспектив Приморья, которое он не считает «удаленным» регионом. «Нет ни одного региона в России, который бы соседствовал с такими высокотехнологичными странами мира. При этом в радиусе часа лет от Владивостока проживает порядка 400 млн человек. – рассуждает губернатор Приморья. – По темпам роста экономики край в последние годы приближается к лучшим показателям азиатских лидеров. И это тоже дает определенные возможности и надежды».

Губернатор структурировал перспективные задачи. Во–первых, край намерен максимально использовать свои географические преимущества, возможности незамерзающих портов, наличие транспортной инфраструктуры, что позволяет наращивать международные транзитные перевозки.

Во-вторых, по его словам, акцент будет делаться на развитие высокотехнологичных производств. Главный минус региона – небольшое население (хотя и из 6 млн жителей ДФО 2 млн приморцы), значит необходимо менять конфигурацию рынка труда, создавая сервисные производства с минимальными человеческими затратами. Чтобы такие проекты заработали, в крае и создан Дальневосточный федеральный университет, которому еще предстоит вырасти в учебное заведение мирового уровня. Губернатор заверил участников дискуссии в том, что вузы края способны в необходимом количестве готовить специалистов с компетенциями, востребованными рынком. И если под мобильностью трудовых ресурсов чаще всего понимают географические миграции - люди едут туда, где есть работа, то мобильность приморских кадров должна выражаться в готовности к переобучению.

В качестве примера развития высокотехнологичных производств губернатор привел автомобилестроительный кластер. Производство начиналось с крупноузловой сборки, сегодня уже речь идет о строительстве предприятий, создающих автокомпоненты, и эта многозвенная цепочка должна строиться дальше.

В-третьих, в Приморье наибольшее развитие получат сервисные отрасли экономики. Одна из них - туризм. В крае приступили к реализации комплексного проекта многоцелевого рекреационного комплекса бухта «Муравьиная». Идея начиналась со строительства игорной зоны (что будет востребовано гостями из соседних стран), а получила продолжение в проекте многофункционального всесезонного курорта. Эта сфера, по словам Владимира Миклушевского, мощный мультипликатор – вместе с зоной отдыха в крае будут развиваться транспортная отрасль, сельское хозяйство и т.д. Ведь предполагается, что в течение десяти лет поток туристов может возрасти до 10 млн человек в год.

Главная проблема пока что «удаленной» территории, по словам губернатора края – отток населения, справиться с которым еще не удается. Люди хотят быть успешными, размышляет губернатор, для этого необходимы комфортное жилье, крепкое здоровье и хорошее образование. Значит, социальная сфера при всех раскладах будет оставаться в центре внимания власти.

«Приморский бизнес очень жизнеспособен, он сформировался именно в условиях удаленности и научился быть мобильным, - говорит Владимир Миклушевский. - Социологи по динамичности и инициативности сравнивают дальневосточников с американцами, наша задача - предпринимательскую инициативу поддерживать, снижая административные барьеры».

Лариса ЛАРИНА, "Золотой Рог".