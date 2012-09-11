Создание Дальневосточного аэропортового холдинга поддерживают госинвесторы

8 сентября 2012 года в рамках Делового саммита АТЭС во Владивостоке подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта по созданию Дальневосточного аэропортового холдинга между ОАО «Хабаровский аэропорт», государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир ДМИТРИЕВ, со стороны ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - генеральный директор Геннадий АЛЕКСЕЕВ, со стороны ОАО «Хабаровский аэропорт» - президент OОO «УК КОМАКС» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК.

Идею создания Дальневосточного аэропортового холдинга председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк представил в июле этого года на заседании государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, которое проходило во Владивостоке под руководством председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Меморандум предусматривает совместную реализацию проекта, направленного на комплексное развитие аэропортов Дальневосточного федерального округа, создание регионального аэропортового холдинга посредством консолидации аэропортовых активов на базе аэропорта Хабаровск. Предполагается, что в состав холдинга войдут основные аэропорты ДФО. Появление подобного регионального аэропортового холдинга, послужит дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, социально-экономическому развитию региона и, в конечном счете, повышению уровня жизни дальневосточников, считают участники трехстороннего соглашения. Меморандум предусматривает координацию стратегий между партнерами и ведение совместных действий и операций, включающих организационные, технологические и финансовые схемы реализации проекта.

- Развитие инфраструктуры - транспортной, энергетической, социальной - на Дальнем Востоке напрямую вписывается в мандат, выданный банку государством, - сказал «ЗР» Владимир Дмитриев после подписания меморандума. - Причем речь идет не только о кредитовании бизнеса, но и о вхождении в капитал компаний, которые осуществляют здесь проекты. Тем самым мы должны демонстрировать твердое намерение государства развивать экономику Дальнего Востока и готовность делить с бизнесом риски реализации проектов.

В свою очередь Геннадий Алексеев подчеркнул, что проект, предложенный ОАО «Хабаровский аэропорт», - это важнейшая часть комплексной задачи развития авиационного транспорта, включающей в себя, в том числе и формирование современной аэропортовой инфраструктуры, эффективное управление межрегиональными авиационными перевозками. Проект не только актуален для региона, но и имеет хорошую степень проработки, позволяющую ВЭБу и его дочерней структуре - Фонду развития выступить в нем партнерами.

По мнению инициатора проекта Константина Басюка, объединение аэропортовых активов под одним управлением позволит развивать их системно, внедрять самые современные стандарты качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Тем более что акционером и партнером ОАО «Хабаровский аэропорт» в прошлом году стала одна из ведущих аэропортовых корпораций мира «Международный аэропорт Инчхон», которая также готова поддержать идею создания Дальневосточного аэропортового холдинга.

Лариса ЛАРИНА, «Золотой Рог».