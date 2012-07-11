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Игорь Шувалов заступился за ТМК
На сайте компании-подрядчика строительства трассы Седанка - Патрокл опубликовано интервью с первым зампредом правительства Шуваловым, которое он дал «АВТОРАДИО».
Интервью с первым заместителем председателя правительства РФ И.И.Шуваловым
Журналист: … а вот к вопросу о перестраховке и о безопасности… . Не обошлось же без «ложки дёгтя», к сожалению, с этой трассой Седанка-Патрокл. И по поводу этого инцидента в СМИ, особенно в федеральных, такая большая развернулась кампания, что именно ТМК («Тихоокеанская мостостроительная компания»), которая является подрядчиком, должна понести самую большую ответственность за этот случай, не смотря на то, что там и ошибки проектировщиков имеют место быть. Даже звучала такая фраза, как «банкротство». Не обанкротится ли компания? Всё-таки это одна из крупнейших на Дальнем Востоке, 5000 сотрудников, такие объекты мирового значения.
И.И.Шувалов: Я бы дал этому вот такое объяснение. Никогда чужой успех никому не нужен. Эта компания построила низководный мост, много дорог. Провела вообще тяжелейшую работу, я бы сказал, знаете, даже самоотверженно эти люди трудились. Я приезжал сюда зимой, когда было – 30, они со специальным тепляком выходили и работали, хотя, по многим параметрам, могли сидеть дома, их можно было не задействовать.
И сам руководитель этого предприятия, и люди, с которыми я встречался, - это «работяги» настоящие, высококвалифицированные специалисты. Конечно, они имели много заказов, объектов, я думаю, что у них много недоброжелателей…
Я высоко ценю профессионализм этой компании. Если ошибки были допущены, надо за них отвечать. Я верю, что справедливость восторжествует и по достоинству всё оценится.
"Золотой Рог".
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