Игорь Шувалов заступился за ТМК

На сайте компании-подрядчика строительства трассы Седанка - Патрокл опубликовано интервью с первым зампредом правительства Шуваловым, которое он дал «АВТОРАДИО».

Интервью с первым заместителем председателя правительства РФ И.И.Шуваловым

Журналист: … а вот к вопросу о перестраховке и о безопасности… . Не обошлось же без «ложки дёгтя», к сожалению, с этой трассой Седанка-Патрокл. И по поводу этого инцидента в СМИ, особенно в федеральных, такая большая развернулась кампания, что именно ТМК («Тихоокеанская мостостроительная компания»), которая является подрядчиком, должна понести самую большую ответственность за этот случай, не смотря на то, что там и ошибки проектировщиков имеют место быть. Даже звучала такая фраза, как «банкротство». Не обанкротится ли компания? Всё-таки это одна из крупнейших на Дальнем Востоке, 5000 сотрудников, такие объекты мирового значения.

И.И.Шувалов: Я бы дал этому вот такое объяснение. Никогда чужой успех никому не нужен. Эта компания построила низководный мост, много дорог. Провела вообще тяжелейшую работу, я бы сказал, знаете, даже самоотверженно эти люди трудились. Я приезжал сюда зимой, когда было – 30, они со специальным тепляком выходили и работали, хотя, по многим параметрам, могли сидеть дома, их можно было не задействовать.

И сам руководитель этого предприятия, и люди, с которыми я встречался, - это «работяги» настоящие, высококвалифицированные специалисты. Конечно, они имели много заказов, объектов, я думаю, что у них много недоброжелателей…

Я высоко ценю профессионализм этой компании. Если ошибки были допущены, надо за них отвечать. Я верю, что справедливость восторжествует и по достоинству всё оценится.

"Золотой Рог".