Референдум «Открытый выбор» В Приморье призван сменить политическое лицо края

Идея референдума в рамках предстоящих выборов в думу Владивостока принадлежит губернатору Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ и имеет целью обновление власти. Предполагается, что референдум откроет новые имена, идеи, просто разумных, думающих и много умеющих людей, которые никогда в политику не шли или шли, но по тем или иным причинам не доходили. Предполагается, что его участники будут замечены и, возможно, куда-то пристроены, в «Открытое правительство», общественные палаты, например, если хорошо себя покажут.

Что такое референдум?

Если в нашем владивостокском понимании, то бог его знает… Такого никто еще в России не делал, поэтому правил нет. Слова губернатора о «референдуме в рамках выборов в думу Владивостока» сбили с толку даже политологов, предполагавших, что в день голосования избиратель получит не только бюллетень с именами кандидатов в депутаты, но и еще какой-то в рамках референдума. Все совсем по-другому.

К слову «референдум» прикладывается слово «гражданский». В данном случае он обозначает не принадлежность к минобороне, а беспартийность. Трудно проследить этап, на котором региональное отделение «Единой России» оказалось организатором референдума, но факт остается фактом – подавляющее большинство из 154 участников - члены партии власти, именно из-за этого члены других партий им пренебрегают, за исключением одного от «Правового дела» и двух участников от КПРФ.

- Да, мы оказались организатором, потому что первыми предложили себя таковым, и потому, что у нас есть силы и структура, - говорит врио секретаря регионального политсовета «Единой России» Людмила ТАЛАБАЕВА. – А неучастие в референдуме членов других партий удивительно, потому что первая их реакция была весьма благожелательной. Ни на одной из 17 площадок референдума нет даже эмблемы «Единой России».

Кстати, говоря об участниках референдума, Людмила Заумовна дала понять, что чиновничьи структуры объективно испытывают кадровый голод. Есть немало вакансий в администрациях МО, которые некем заместить.

Насколько партийная принадлежность организаторов мешает гражданственности самой идеи, если вспомнить, что на декабрьских выборах лишь 20% владивостокцев проголосовали за партию власти? Вице-губернатор Иван МОСТОВИЧ полагает, что в данных обстоятельствах, не планировавшихся, но реально образовавшихся, и партия, и референдум принесут друг другу пользу.

Что будет со 154 участниками?

Судьба участников референдума волнует. Не хочется, чтобы люди, получившие трибуну для оглашения идей и поверившие в возможность сесть в социальный лифт, застряли между этажами. Иными словами, почувствовали себя использованными в некой демократической политической игре и были забыты.

- Победитель на каждой из 17 площадок референдума будет включен в список на праймериз регионального отделения «Единой России» перед выборами в думу Владивостока, будь он хоть членом нашей партии, хоть беспартийным, - говорит Людмила Талабаева. – А вот победит ли он там, чтобы попасть в список кандидатов от партии на выборах в думу, зависит от него и от результатов голосования. Кстати, многие участники референдума вообще используют трибуну референдума, чтобы просто проверить себя - могу ли публично выступать, чтобы озвучить проекты или просто взгляды на проблемы города.

Как это происходит?

Потенциальных избирателей на площадке округа №5 в Первореченском районе, преимущественно женщин пенсионного возраста, пока они рассаживались на места для зрителей, встречали песни Boney M и Baccara.

Потом под песню «Давай, Россия» танцевали девушки с флагами РФ в руках и показывали, как это «Всё сделаем клёво, всех сделаем снова, Россия готова»! Солистка спела про то, как « Грустно ли, весело - не будем вместе мы, белым качну я крылом». Под припев «Сильная, смелая, как лебедь белая. Я становлюсь на крыло…» у стеночки в кругу депутатов думы пританцовывала Людмила Талабаева. Под вторую песню со словами «В этот день ты не спишь почему-то» очень серьезными выглядели организаторы, преимущественно молодые люди в футболках с надписью «Открытый выбор».

Кто-то из артистов на концерт не пришел. Песню про город воинской славы Владивосток избирателям исполнила фонограмма. Она уверяла, что «…Владивосток память свято хранит. Храм стоит златоглавый. А на сопке Орлиной, словно солнце, маяк…» (Да-а? Маяк?!). Весьма достойно смотрелся хор «Дети войны», судя по аплодисментам.

Потом началось то, ради чего, собственно, собрались. Пять участников референдума держали слово по пять минут каждый.

Павел ГЕТМАН успел за это время продемонстрировать видеоролик с сопровождением в стиле рэп, объяснить, что он хочет сделать город лучше, выступает за самоорганизацию жителей подъездов, пару раз добиться от аудитории хорового «Да!» и ответить на вопросы из зала, заданные преимущественно в женской аудитории исключительно молодыми мужскими голосами…

Олег ЕЖОВ ратует за создание городского информационного портала, где бы собирались самые смелые инициативы горожан. Ольга ЗАБЕЛИНА говорила о культуре (замечу в скобках, редко от кого из кандидатов услышишь мнение о том, что некультурный горожанин дорого обходится бюджету). Болью Андрея КУЗЬМИНА было состояние здравоохранения, а Кристины СОЛОГУБ – дороговизна электроэнергии.

После жители округа приступили к голосованию за выступавших. Они оценивали кандидатов по трем позициям: инновационность предложений, убедительность и компетентность.

Поправки на ходу

Опыт первых площадок референдума с его участниками обсудил Владимир Миклушевский.

Одна из главных проблем, уже бросившаяся в глаза, – малая информированность горожан о происходящем. 50, 60 и даже 100 голосующих жителей округа вряд ли можно считать презентативным числом. Наблюдатели также заметили возможный подкуп голосующих. Предложено расширить общественную избирательную комиссию, ввести в нее представителей от участников референдума.

На площадки люди приходят не только послушать участников референдума, но и высказать претензии и предложения. Решено организовать на площадках выездную общественную приемную губернатора. А чтобы идеи участников «Открытого выбора» были услышаны более широкой аудиторией, рекомендовано разместить их в интернете. А вот идею интернет-голосования за того или иного участника губернатор отверг из-за невозможности проконтролировать: житель какого округа за кого проголосует, и чтобы не менять правила на ходу.

Сейчас, как сообщают организаторы референдума, вся информация о ходе гражданского референдума и видеоролики с представлениями проектов публикуется в специальном разделе сайта Приморского отделения партии «Единая Россия»

Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог".