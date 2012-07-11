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Владивосток прирастает избирателями
Опубликованная в прошлом номере «ЗР» заметка о нарезке округов перед предстоящими выборами в думу Владивостока не понравилась спикеру думы Валерию РОЗОВУ в части высказанного мною сомнения: «На фоне теряющего население Владивостока в нем растет число избирателей».
Пресс-конференцию Валерий Михайлович начал с выговора газете. Сославшись на данные статистики, он сказал, что число горожан увеличилось, и потому увеличилось количество избирателей на 6 684 человека. Этим и вызвана новая схема округов. На сессии, рассматривавшей вопрос об округах, эта цифра с точностью до единицы не звучала. Заметим, вряд ли она останется таковой к октябрю, когда предполагаются выборы депутатов думы.
В целом же пресс-конференция, призванная, видимо, подвести итоги работы депутатов нынешнего созыва, показала, что журналистов ее работа интересует мало - за исключением спорных вопросов о нарезке округов, дате выборов и депутатах, желающих баллотироваться вновь. Остальные вопросы касались городского хозяйства, больше предназначавшиеся исполнительной власти.
Между тем на этот созыв депутатов, как ни на какой другой, пришелся титанический по масштабам труд в сфере муниципального нормотворчества в связи с подготовкой города к саммиту АТЭС. Достаточно сказать, что депутаты проводят пленарные заседания раз в месяц, это воспринимается как должное, хотя норма для представительных муниципальных органов власти – раз в квартал. Дума третьего созыва прервала практику предыдущей думы во главе с Виталием Субботиным, не принявшей вовремя ни одного бюджета в течение пяти лет. Изучать опыт владивостокской думы (как же это она умудряется обходиться без скандалов?) даже приезжали коллеги из Хабаровска.
Но всего этого горожане не знают. В конце пресс-конференции главам комитетов даже пришлось дать справку, чем же они занимались в отчетный период…
Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог".
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