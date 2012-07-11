Приморье: Есть ли жизнь после саммита?

Инфраструктура к саммиту АТЭС фактически возведена. Мощный финансовый поток из федерального центра, все последние годы стимулировавший деловую активность, иссяк. Надо привыкать жить на собственные средства. Федеральные власти готовы помогать, но главным образом организационно. Сделаны первые шаги - создано министерство развития Дальнего Востока и обсуждается идея создания Госкорпорации по развитию региона.

Об этом шла речь на первом заседании в рамках стартовавшей серии «круглых столов» по выработке рекомендаций по постсаммитовскому развитию Дальнего Востока в целом и Приморья в частности.

- Мы хотели бы услышать ученых и бизнесменов. Предложения и идеи будут использованы во время выборов депутатов Владивостока и Арсеньева, - заверил модератор «круглого стола», заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России» Михаил ВЕСЕЛОВ. - Этим обсуждением мы начинаем формировать банк идей, которые после научной экспертизы будем воплощать в жизнь.

Стоит напомнить, что Восточная Сибирь и Дальний Восток являются территориями с богатейшими запасами природных ресурсов. На их долю приходится более 70% российских запасов практически всех видов природных ресурсов. Гидроэнергетический потенциал не имеет мировых аналогов не только по общим запасам, но и по их высокой концентрации. Велики и лесные ресурсы - свыше 50% от общероссийского фонда.

Вместе с тем Восточная Сибирь и Дальний Восток являются одними из слаборазвитых регионов России. Для них характерно отставание в уровне социально-экономического развития, крайне низкий уровень развития инфраструктуры, отток населения.

Для изменения этой тенденции на федеральном уровне был разработан ряд стратегий развития. Однако практически все документы не коррелируют между собой, носят декларативный, нежели прикладной, характер и имеют низкий уровень проработки, а также во многих документах отсутствует описание механизмов реализации стратегий.

Для координации деятельности по реализации госпрограмм и федеральных целевых программ, президент РФ своим Указом от 21 мая 2012 года создал министерство по развитию Дальнего Востока. Минэкономразвития РФ разработало проект создания Госкомпании развития Сибири и Дальнего Востока. Создание министерства и Госкорпорации способно сгладить прогнозируемый экспертами шок от прекращения финансовых вливаний в рамках подготовки к саммиту АТЭС.

- Я был во многих регионах и должен сказать, что Приморскому краю завидуют из-за того, что он получил огромные средства в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Теперь нам важно решить, что будет после 2012 года. В следующем году по плану в Приморье промышленное производство должно вырасти на 24%, а денежные доходы на 13%. Но сможем ли мы реально выйти на эти цифры? На мой взгляд - нет, - заявил директор Международного института бизнеса Александр ЛАТКИН - Получился разрыв между развитием инфраструктуры и производственной базы. Например, нефтеперерабатывающий завод планировалось возвести с 2009 по 2015 год. Сейчас говорят о начале строительства с 2012 года и окончание вообще не обозначено. Причем мощность предприятия снижена с 20 млн тонн в год до 3 млн тонн. Такие же проблемы со строительством завода по сжижению газа и в Уссурийской ТЭЦ, которая должна была быть построена еще в прошлом году. То есть мы не поддерживаем рост промышленности, заложенный планами подготовки к саммиту АТЭС. Поэтому по моему прогнозу 2012 год мы закончим спадом по сравнению с 2011 годом, а 2013-й - ниже, чем 2012-й. Мы, как говорят боксеры, оказались в нокдауне. Люди ожидают, что вот сейчас пройдет саммит АТЭС, и жить станет лучше. На мой взгляд, станет хуже!

Мысль коллеги развил директор Тихоокеанского Центра стратегических разработок Михаил ТЕРСКИЙ:

- Дополню примеры. Освоили Пушкинскую депрессию и построили новый водовод для Владивостока за 16 млрд рублей. Но так и не запустили. Передали частной структуре. Теперь она под это может колоссальный объем амортизационных расходов списать. Классные проекты!

Весь мир переживает структурный переход. Именно в этом первопричина нынешних экономических трудностей. Россию это тоже ожидает. Все сырьевые проекты относятся к проектам высокого риска, поскольку зависят от внешнего рынка, который невозможно спрогнозировать. Поэтому и мощность НПЗ в Приморье снизили с 20 млн тонн до 3 млн тонн в год. Поскольку неизвестно, куда направлять его продукцию. А для нашей территории предприятие мощностью в 20 млн тонн не нужно.

Мы четыре года уговаривали правительство в том, что нам нужны инфраструктурные проекты саммита АТЭС. И хотя в правительстве были противники, например, ГРЕФ выступал резко против, мы сумели убедить. Теперь должны доказать, что мы были правы!

Профессор ДВФУ Александр АБРАМОВ остановился на перспективах региона:

- Сейчас в Приморье проводится стратегический аудит, по окончании которого станет ясно, что мы имеем и что с этим можно делать. Структура экономики действительно меняется. Вокруг Владивостока возникает промышленный пояс. Создается новый нефтегазовый сектор. Ничего страшного, что объемы производства вначале будут небольшие. Надо вначале прощупать рынок. Россия сделала акцент на интеграции в АТР. Нам нужно выработать свое видение развития. У нас есть уникальный шанс использовать географическое положение Приморья для налаживания транзита через нашу территорию.

Предприниматель Дмитрий ЦАРЕВ увидел положительные стороны в планах федерального центра по созданию Госкорпорации по развитию Дальнего Востока:

- Крупной компании легче привлечь инвестиции. А вокруг нее уже будут создаваться малые и средние предприятия.

Причем, не нужно видеть в министерстве развития Дальнего Востока и Госкорпорации конкурентов. Совместными усилиями они могут найти пути наилучшего использования инфраструктуры, созданной к саммиту АТЭС, и дать мощный импульс развитию всего Дальнего Востока.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".