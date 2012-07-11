«Открытый выбор» в Приморье споткнулся…

Инициированный губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ гражданский референдум «Открытый выбор» в минувшую пятницу «споткнулся» на площадке №6.

Впервые в ходе референдума итоги голосования по выступлениям кандидатов, борющихся за места в будущем составе городской думы или предлагающие проекты преобразований, были отменены. Борьба кандидатов, усилия их команд, концертная программа, затраты на организацию, время нескольких сотен человек, проявивших интерес к мероприятию, – все оказалось впустую. Притом, что площадка показала высокую активность и превзошла предыдущие по числу проголосовавших - 362 человека.

Сильно затянулась регистрация жителей округа, которые желали проголосовать. Затем долго шел «рукопашный» подсчет голосов, выявление неправильно заполненных бюллетеней и их сканирование, без которого была невозможна компьютерная обработка данных. Сканер постоянно заедало…

Начав работать в 18.00, площадка референдума завершила работу примерно через три с половиной часа. Естественно, очень немногие остались до подведения итогов. Выводить их на уже убранное в машину табло было не для кого, и председатель счетной комиссии Юрий ХАКИМОВ зачитал для наиболее терпеливых итоги протокола с листа. При этом отметив, что в комиссию поступило заявление о серьезном нарушении процедуры волеизъявления граждан, которое будет рассмотрено общественной избирательной комиссией.

Это заявление участника мероприятия Вячеслава ГНЕЗДИЛОВА и устные жалобы других участников о скупке голосов оказались роковыми для всех кандидатов, «дисквалификация» коснулась всех. Притом, что они – известные в городе люди, и, если отменой итогов голосования их можно сегодня как-то выключить из «Открытого выбора», то проблемы, на которых они заостряли внимание и предлагали решения, остаются. И кому эти проблемы решать, как не им, поскольку именно они больше всего желают приложить к ним свои знания, опыт и руки…

В субботу на экстренном заседании общественной избирательной комиссии референдума, результаты по этому округу Ленинского района были отменены. Соответственно избирателей округа №13 отстранили от возможности в ближайшее время переиграть итоги. Один из членов комиссии в этом отношении высказался очень просто: важны не итоги голосования на референдуме, а то, что каждый из желающих мог выступить и донести до выступающих свой проект… Убедительно ли это? И для всех ли?

На площадке №6 выступили и представили предложения: председатель регионального отделения «Союза пенсионеров» Геннадий ТУРМОВ и директор «Культурно-развлекательного центра профсоюзов» Владимир ИСАКОВ; представители общественной организации ветеранов «Боевое братство» – исполнительный директор ЗАО «Компания строительных подрядов» Евгений АРТЕМОВ и генеральный директор ООО «Аква Сервис» Виктор КЛЮКМАН; генеральный директор Холдинга «Монастырев и Ко», президент федерации легкой атлетики Приморского края Александр МОНАСТЫРЕВ; вице-президент Холдинговой компании «Зеленые листья» Анатолий ПРИТЕЕВ; специалист аппарата партии «Единая Россия» Евгения ТЫШКЕВИЧ; профсоюзный работник ОАО «Ростелеком» Елена САБАЕВА и представитель благотворительного фонда «Светоч» Анна ЖУКОВА.

По аннулированным итогам голосования наивысших оценок по всем трем «номинациям» выступления – инновационности, убедительности и компетентности – добился Александр Монастырев. Притом что у ближайшего его соперника лучшая оценка по «компетенции» не превысила 1,6 балла, все его оценки были от 4,4 балла и выше.

Такой внушительный отрыв трудно не поставить под сомнение. Хотя вроде бы все было на виду: каждый получал бюллетень по паспорту, личной рукой ставил галочки, наиболее медлительным и немощным избирателям бросить бюллетень в урну помогала представительница избиркома…

На мой взгляд, фиксации нарушения, то есть задержания нарушителей и актирования их действий, не было. Вина не доказана, нарушена презумпция невиновности по заявленному нарушению в отношении всех участников референдума по избирательному округу №13.

С другой стороны, как от независимого наблюдателя, у меня личная претензия к организаторам. Господа, «Открытый выбор» надо делать ОТКРЫТЫМ голосованием! И важны голоса не исключительно избирателей конкретного округа, но и других жителей города и края, которые хотят поддержать или отказать в поддержке претенденту, поскольку кандидаты отдельного округа замахиваются не только на главные местные проблемы, но и проблемы города и края. А проигрыш одного или победа другого на конкретной площадке совсем не означает, что он не сможет выдвинуться на выборах в другом округе.

Процедура голосования может быть проста – поднятием правой руки после выступления каждого из участников по всем этим трем номинациям. На сайте референдума можно вывешивать фотоотчет, чтобы все сомневающиеся в итогах могли бы проверить их лично. При таком голосовании, когда члены избиркома работали бы параллельно ходу выступлений, уже через 10-15 минут результаты голосования можно было бы вывести на мониторы компьютеров и табло.

Спрашивается, зачем «народ парить», делать из хорошей идеи «открытого выбора» образец бюрократической заорганизованности?

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".