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Анатолий СЕРДЮКОВ: 164 "военных" земельных участка переданы гражданским властям Владивостока
Министр обороны России Анатолий Сердюков 11 июля прибыл во Владивосток. Сразу после приземления он вместе с сопровождающими лицами посетил новый микрорайон "Снеговая падь" и в 15.30 в штабе Тихоокеанского флота начал совещание по проблеме обеспечения военнослужащих жильем и земельным вопросам.
Открывая совещание в штабе ТОФ, Анатолий Сердюков сообщил, что военные для передачи гражданским властям рассматривали 194 участка, из которых 164 передали. Не решен вопрос по 30 земельным участкам. Из них по 11 не были представлены документы, еще по четырем документы подготовлены, но с ошибками, по остальным участкам - не полный пакет документов.
- Работа по передаче земель должна быть проведена оперативно, без перекладывания ответственности друг на друга, но в полном соответствии с законодательством, - подчеркнул Анатолий Сердюков.
Напомним, во время последнего визита в Приморье Президент РФ Дмитрий Медведев 30 июня на совещании по подготовке к саммиту АТЭС дал распоряжение министру обороны в течение двух недель вылететь во Владивосток с тем, чтобы решить до 30 июля вопросы по передаче земель Владивостоку и Приморскому краю.
В совещании приняли участие первый вице-губернатор Александр Костенко, глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев, руководитель Дирекции строек АТЭС Евгений Рогоза и другие высокопоставленные лица.
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