Дума Владивостока утвердила план по бюджетным доходам, увеличенный на 2,29 млрд рублей

8 июля Дума Владивостока в трех чтениях приняла проект муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год».

Как доложила заместитель главы администрации города Наталья Зубова, корректировка бюджета вызвана необходимостью увеличения доходной части бюджета городского округа в связи с принятием законов Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2011 год». План по доходам увеличен на 2,29 млрд рублей, в том числе, на 406,1 млн рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы, на 1,89 млрд рублей - межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней. Расходы бюджета увеличены на 2,23 млрд рублей.

Таким образом, общий объем доходов бюджета Владивостокского городского округа утвержден в сумме 14 086 974,9 тыс. рублей; общий объем расходов - в сумме 17 988 138,4 тыс. рублей; размер дефицита бюджета - в сумме 3 901 163,5 тыс. рублей.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Павел Серебряков отметил в содокладе, что в корректировке предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт фасадов жилых домов; на софинансирование регионального проекта «Дом, в котором мы живем», предусматривающего ремонт многоквартирных домов; на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники; на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; на приобретение экологичных антигололедных материалов; на организацию отдыха детей в каникулярное время; на открытие и содержание групп кратковременного пребывания детей, на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений и другие нужды. Об этом "ЗР" сообщил Отдел по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Думы г. Владивостока.