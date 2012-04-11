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Саммит АТЭС во Владивостоке грозит оппозиции «1001-м километром»
Другороссы продолжают свои маломодные, но регулярные акции протеста и заявляют, что правоохранительные органы после выборов президента усилили давление на несистемную оппозицию. По их словам, следователь заявил, что протестующие и даже их родственники внесены в «черный список» и перед саммитом АТЭС будут выселены из Приморья.
Владивостокским оппозиционерам пригрозили даже не 101-м, а, пожалуй, 1001-м километром после акции протеста, прошедшей под лозунгом «Долой богатых». На ней были задержаны организаторы акции, лидеры приморского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Игорь ПОПОВ и Александр КУРОВ. Обоих доставили в Отделении полиции №4.
Одновременно к теще Игоря Попова прибыли сотрудники прокуратуры. Женщина не впустила их в квартиру. После чего по телефону с ней связался бывший следователь СО по Ленинскому району Владивостока Михаил ФРОЛОВ, который до июня 2011 года вел до сих пор рассматриваемое в суде уголовное дело в отношении Попова и Курова по обвинению в экстремизме.
- Он пригрозил, что если женщина не напишет показания на зятя, то будет иметь дело с ФСБ. После чего назначил ей встречу, - сообщил Игорь Попов. – Но на встречу вместо Фролова приехал следователь следственного отдела города Артема при СУ Следственного Комитета по Приморскому краю А.И. ЮРТАЕВ. Он сообщил, что в отношении ее зятя проводится проверка. Юртаев показал список лиц, якобы составленный УФСБ подлежащих выдворению за пределы края на время проведения саммита АТЭС. В списке были фамилии известных в Приморье активистов оппозиции. Он также добавил, что все родственники активистов также входят в базы данных УФСБ, и что сейчас все оппозиционные акции будут пресекаться.
За последний месяц, после выборов президента, приморских другороссов полицейские задерживали трижды. 1 апреля в Уссурийске совместные силы УФСБ и полиции задержали двух членов партии «Российский объединенный трудовой фронт» - Николая СОСНОВА и Виктора ПОТАПЕЙКО, изъяв у них около 200 листовок с критикой реформы образования и в поддержку альтернативного законопроекта.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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