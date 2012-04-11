Гости саммита АТЭС во Владивостоке интересуются комфортом

Первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО встретился с советником-посланником Посольства КНР в РФ Сюй ЦЗЯНЕМ. Во время встречи стороны обсудили подготовку к саммиту АТЭС, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщил советник-посланник Посольства КНР в РФ Сюй Цзянь, в составе делегации КНР на саммит АТЭС во Владивосток приедут около 400 человек. Китайскую сторону интересуют возможности размещения в гостиницах и предоставление транспорта во время саммита.

По словам первого вице-губернатора края Александра Костенко, главы государств и официальный состав делегаций будут жить на острове Русский. Кроме того, на время проведения саммита АТЭС во Владивостоке для участников и гостей забронированы номера в уже существующих и строящихся гостиницах (две пятизвездочные гостиницы будут сданы до начала саммита). Также гости и участники саммита смогут проживать на борту круизного лайнера «Принцесса», специально зафрахтованного на это время.

Для передвижения делегаций и гостей будут задействованы машины представительского класса, специальные шатлы и современные катера.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы у гостей из разных стран остались теплые впечатления от пребывания в городе и крае», - отметил Александр Костенко.

«Золотой Рог».