Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток может стать площадкой и для «Кирпичей»
Чем ближе сентябрь, тем острее встает вопрос: а как мы будем жить после саммита? Причем наряду с изменением внутреннего качества социально-экономического развития Приморья, стоит задуматься и о внешнеэкономическом векторе.
Проведение встречи глав государств АТЭС во Владивостоке дает нам уникальный шанс укрепить свои позиции не только в этом динамично развивающемся регионе, но и выйти на качественно новый уровень. Владивосток, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, вполне может стать еще одним центром сотрудничества с такой серьезной международной организацией, как БРИКС.
Так вышло, что конференция стран БРИКС в конце марта в Нью-Дели прошла практически незамеченной в средствах массовой информации как Европы, так и России. Между тем, в 2010 году номинальный ВВП членов БРИКС составил 18,5% от мирового значения. При пересчете с учетом паритета покупательной способности эта цифра достигает отметки в 26,7%.
Досье «ЗР»
На пять стран-участниц БРИКС – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку - приходится четверть поверхности Земли и 43% населения мира, а с 2008 г. еще и 14% мирового ВВП. Китай обладает крупнейшими в мире валютными резервами - $3,2 триллиона, на счету России $514 млрд, Бразилии - более $350 млрд, Индии - больше $320 млрд. После присоединения к группе ЮАР в апреле 2011 г. экономический вес стран БРИКС достиг отметки в $11,7 триллиона.
Кстати, последовательность букв в аббревиатуре определяется не только благозвучием, но и тем, что сама английская транскрипция BRICS очень похожа на слово «bricks» — «кирпичи». Таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста которых во многом будет выстраиваться будущий рост мировой экономики и фондовых рынков в частности.
В более широком геополитическом смысле группа является признаком растущего сотрудничества развивающихся стран. Финансовый кризис в Европе закрепил за БРИКС статус главного источника мировой экономической стабильности. Собственно, и основной темой дискуссий прошедшей конференции стало «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, безопасности и процветания».
Заявка амбициозная, но она имеет под собой серьезный фундамент. «Трансконтинентальное измерение нашего взаимодействия – а мы представляем Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку – придает ему особую ценность и значимость», - так записано в принятой по итогам конференции Делийской декларации. Главы государств впервые начали конкретную работу по подготовке будущего саммита, поручив своим министрам финансов представить проект создания собственного банка развития, направленного на финансирование инфраструктуры и инноваций в развивающихся странах.
Помимо торговли, экономики и реформы системы мирового управления, на саммите БРИКС впервые обсуждались и другие важнейших мировые вопросы - такие как международная безопасность, терроризм, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность. Это перекликается с одной из основных повесток атэсовского саммита во Владивостоке. Очевидно, и на «владивостокском» саммите будет рассмотрена тема так называемой «зеленой экономики». Для нас это важно тем, что объявленный американцами «зеленый протекционизм» может нанести ущерб российскому экспорту, будь то рыба или лес. Действия США в основном направлены на развивающиеся экономики, поэтому совместные решения стран-участниц БРИКС по выработке единой концепции и общих нормативов должны стать на защиту национальных интересов. Мы не приемлем введение барьеров любого рода на пути торговли и инвестиций под предлогом создания «зеленой экономики».
Само существование блока БРИКС подчеркивает тот факт, что новый центр экономической деятельности постепенно смещается от Северной Америки и Западной Европы. Пять стран с других континентов решили взять свою судьбу в собственные руки и больше не быть пассажирами в поезде глобализации. В частности, Россия видит в БРИКС противовес однополярному миру, в котором США диктует свои условия. Эту позицию озвучил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он высказал пожелание, чтобы группа постепенно трансформировалась в полномасштабный механизм мировой политики и экономики.
В следующем году состоится «юбилейная» пятая встреча руководителей государств – участников БРИКС. Она пройдет в ЮАР. В 2013 году следует ожидать и российское председательство в «Группе двадцати», а в 2014-м – в «Группе восьми» и БРИКС. В этой связи у Владивостока есть шанс посостязаться за право принимать на своей территории президентов БРИКС. И это будет зависеть от качества сентябрьского саммита АТЭС. Думаю, стоит потрудиться.
Виктор ГОРЧАКОВ, председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Бали принимает эстафету у Владивостока
- Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!
- Владимир Миклушевский недоволен работой дорожного департамента Приморья
- Владелец ДВМП потерял место в Деловом консультативном совете форума АТЭС
- Жители Приморского края не заметили миллиардов саммита АТЭС во Владивостоке
- Построенные объекты саммита АТЭС во Владивостоке передаются в оперативное управление
- Во Владивостоке в АТПФ впервые приняла участие делегация Республики Афганистан
- Во Владивостоке Валентина Матвиенко озвучила стратегическую задачу для России
- Миллиарды со строек саммита во Владивостоке никто не воровал
- Медведев потребовал 1 февраля ввести в эксплуатацию объекты ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"