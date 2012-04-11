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Саммит АТЭС - 2012
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Владивосток может стать площадкой и для «Кирпичей»

11 Апреля 2012, 15:40 | Владивосток

Чем ближе сентябрь, тем острее встает вопрос: а как мы будем жить после саммита? Причем наряду с изменением внутреннего качества социально-экономического развития Приморья, стоит задуматься и о внешнеэкономическом векторе.

Проведение встречи глав государств АТЭС во Владивостоке дает нам уникальный шанс укрепить свои позиции не только в этом динамично развивающемся регионе, но и выйти на качественно новый уровень. Владивосток, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, вполне может стать еще одним центром сотрудничества с такой серьезной международной организацией, как БРИКС.

Так вышло, что конференция стран БРИКС в конце марта в Нью-Дели прошла практически незамеченной в средствах массовой информации как Европы, так и России. Между тем, в 2010 году номинальный ВВП членов БРИКС составил 18,5% от мирового значения. При пересчете с учетом паритета покупательной способности эта цифра достигает отметки в 26,7%.

Досье «ЗР»

На пять стран-участниц БРИКС – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку - приходится четверть поверхности Земли и 43% населения мира, а с 2008 г. еще и 14% мирового ВВП. Китай обладает крупнейшими в мире валютными резервами - $3,2 триллиона, на счету России $514 млрд, Бразилии - более $350 млрд, Индии - больше $320 млрд. После присоединения к группе ЮАР в апреле 2011 г. экономический вес стран БРИКС достиг отметки в $11,7 триллиона.

Кстати, последовательность букв в аббревиатуре определяется не только благозвучием, но и тем, что сама английская транскрипция BRICS очень похожа на слово «bricks» — «кирпичи». Таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста которых во многом будет выстраиваться будущий рост мировой экономики и фондовых рынков в частности.

В более широком геополитическом смысле группа является признаком растущего сотрудничества развивающихся стран. Финансовый кризис в Европе закрепил за БРИКС статус главного источника мировой экономической стабильности. Собственно, и основной темой дискуссий прошедшей конференции стало «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, безопасности и процветания».

Заявка амбициозная, но она имеет под собой серьезный фундамент. «Трансконтинентальное измерение нашего взаимодействия – а мы представляем Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку – придает ему особую ценность и значимость», - так записано в принятой по итогам конференции Делийской декларации. Главы государств впервые начали конкретную работу по подготовке будущего саммита, поручив своим министрам финансов представить проект создания собственного банка развития, направленного на финансирование инфраструктуры и инноваций в развивающихся странах.

Помимо торговли, экономики и реформы системы мирового управления, на саммите БРИКС впервые обсуждались и другие важнейших мировые вопросы - такие как международная безопасность, терроризм, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность. Это перекликается с одной из основных повесток атэсовского саммита во Владивостоке. Очевидно, и на «владивостокском» саммите будет рассмотрена тема так называемой «зеленой экономики». Для нас это важно тем, что объявленный американцами «зеленый протекционизм» может нанести ущерб российскому экспорту, будь то рыба или лес. Действия США в основном направлены на развивающиеся экономики, поэтому совместные решения стран-участниц БРИКС по выработке единой концепции и общих нормативов должны стать на защиту национальных интересов. Мы не приемлем введение барьеров любого рода на пути торговли и инвестиций под предлогом создания «зеленой экономики».

Само существование блока БРИКС подчеркивает тот факт, что новый центр экономической деятельности постепенно смещается от Северной Америки и Западной Европы. Пять стран с других континентов решили взять свою судьбу в собственные руки и больше не быть пассажирами в поезде глобализации. В частности, Россия видит в БРИКС противовес однополярному миру, в котором США диктует свои условия. Эту позицию озвучил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он высказал пожелание, чтобы группа постепенно трансформировалась в полномасштабный механизм мировой политики и экономики.

В следующем году состоится «юбилейная» пятая встреча руководителей государств – участников БРИКС. Она пройдет в ЮАР. В 2013 году следует ожидать и российское председательство в «Группе двадцати», а в 2014-м – в «Группе восьми» и БРИКС. В этой связи у Владивостока есть шанс посостязаться за право принимать на своей территории президентов БРИКС. И это будет зависеть от качества сентябрьского саммита АТЭС. Думаю, стоит потрудиться.

Виктор ГОРЧАКОВ, председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности.

«Золотой Рог».

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