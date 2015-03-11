Владимир Миклушевский назначил нового куратора Владивостока

11 марта глава региона Владимир Миклушевский перераспределил среди своих заместителей кураторство по территориям края. Перестановки связаны с недавними кадровыми изменениями, прошедшими в администрации края. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По решению главы региона куратором краевой столицы назначен вице-губернатор Алексей Сухов.

«Решением главы региона Алексей Сухов теперь будет курировать Шкотовский район, а также Владивосток, Находку и Партизанск. Большая часть подведомственных ему территорий входит в агломерацию юга края и территориальная общность позволит муниципалитетам получить мощный толчок к экономическому развитию. Губернатор поставил задачу комплексного развития», – сообщила пресс-секретарь губернатора края Альбина Охрименко.

Кроме этого, вице-губернатор Евгений Вишняков по решению губернатора будет курировать Дальнегорск, Партизанский, Кавалеровский и Пожарский муниципальные районы.

«Глава региона отметил, что одна из наиболее сложных территорий, которую теперь будет курировать Евгений Вишняков, – Дальнегорск, где за последние годы накопилось довольно много проблем, в частности и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Евгений Витальевичу для решения данных вопросов необходимо совместно с главой определить четкое видение стратегии развития муниципалитета, в частности, разработать перечень мероприятий по уходу территории от монозависимости», – отметила Альбина Охрименко.

Также по решению главы региона курировать Хасанский район будет вице-губернатор Олег Ежов.

Напомним, в 2014 году в ходе Большого проезда по Приморью губернатор края Владимир Миклушевский назначил своих заместителей кураторами всех 34 муниципальных образований края. В зону их ответственности включены все вопросы, касающиеся развития муниципального образования.

«У каждого района будет свой куратор. Это необходимо для того, чтобы глава администрации мог выйти напрямую на вице-губернатора по любым вопросам. На мой взгляд, это очень важно для осуществления обратной связи», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.