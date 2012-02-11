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Во Владивостоке появилась пропутинская мода

11 Февраля 2012, 23:21 | Владивосток

В приморской столице все громче заявляет о себе странное движение «Наша партия - Владивосток. Наш президент - Путин». Главная странность этого неформального объединения состоит в том, что оно нигде не зарегистрировано, а его появление стало сюрпризом даже для официального штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Как уже сообщал портал ZRPRESS.RU, пропутинское движение, которое называет себя народным, заявило о себе пару недель назад, когда в центре Владивостока появились стикеры с необычным слоганом «Наша партия - Владивосток. Наш президент - Путин». Подобная деятельность правоохранительными органами была однозначно оценена как противозаконная. Однако расклейка стикеров продолжалась.

В блогах удалось вычислить некоторых активистов неформального движения, которые сообщили, что «Партию Владивосток» входят люди самых разных возрастов и профессий и они «не хотят, чтобы Россия погрузилась в пучину нестабильности и хаоса».

А 6 февраля в 4 часа утра городская полиция на остановке общественного транспорта «Некрасовская» задержала двух молодых людей 1988 года рождения, которые «расклеивали агитационные листовки кандидата в президенты РФ Владимира Путина».

Агитаторов доставили в отдел полиции, где на них составили административный протокол за распространение материалов с нарушением требований законодательства о выборах. Все листовки были у них изъяты. Молодым людям грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

В пятницу, 10 февраля, на центральных улицах города появились молодые люди, одетые в куртки, расцвеченные в цвета российского флага с надписью «Я за Путина». Молодежь особо не распространялась о том, кто они такие. Однако корреспонденту ZRPRESS.RU разряженная в политодежды молодежь вручила все тот же стикер с надписью «Наша партия - Владивосток. Наш президент - Путин». И еще была произнесена загадочная фраза «Это только начало…».

Посмотрим. ZRPRESS.RU следит за развитием событий.

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".

Автор: Мария Кузовлева
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