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Губернатора Приморья напрягает расхлябанность властей Владивостока

10 Декабря 2013, 13:56 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 10 декабря, провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии.

Одной из тем обсуждения стало обеспечение безопасности в местах массовых гуляний в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Глава региона поручил разобраться в ситуации, связанной с упавшим каркасом новогодней елки на Центральной площади Владивостока.

«Половина Владивостока уже потешается над этой ситуацией, а мне совсем не смешно. Это ведь объект потенциальной опасности. Просто чудо, что монтаж еще не закончился, и там мимо никто не проходил», - заявил Губернатор.

Представители МВД рассказали, что заключения о причинах падения каркасной конструкции будут сделаны по результатам проверки.

Владимир Миклушевский также призвал сотрудников МВД, МЧС и прокуратуры проверить все елки, которые устанавливаются в преддверии праздников в городах Приморского края.

«Уже дважды во Владивостоке падает елочная конструкция. А все потому, что привезли какую-то китайскую ерунду. Она элементарно не выдерживает ветровую нагрузку. Меня такая расхлябанность властей Владивостока уже напрягает. Нельзя подобные ситуации допускать», - подчеркнул Губернатор.

Глава Приморья также поручил проработать механизм, по которому можно было бы просчитать, выдерживает ли конструкция порывы ветра или нет.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, на Центральной площади Владивостока упал каркас новогодней елки. Подобная ситуация потрясла город в 2009 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: елки  происшествия  миклушевский  праздники 



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Комментарии

  • Cot14:16, 10.12.2013#

    Пушкарёву пора уже говорить меня народ выбрал, а ты кто такой «выкормыш московский».

  • Псевдоним14:21, 10.12.2013#

    Клоун-Миклуша активизировался

  • Псевдоним17:32, 11.12.2013#

    Вот-вот. Только и может, что снимать одних и назначать других глупых "специалистов". Типа имитация бурной деятельности. Но в этом случае кишка-то тонка. Интересно, как в этот раз поступит? Хотя по сути пиар уже заработал, можно и занавесить.

  • Псевдоним14:22, 10.12.2013#

    губер-истеричка

  • Справедливый14:24, 10.12.2013#

    Миклушевский за собой бы следил! У самого то, то одно горит, то другое отваливается. Театр оперы вообще вон загорелся на премьере, позорники!

  • Курага14:31, 10.12.2013#

    губернатор бы своими делами занимался хоть иногда. . а то у него то поездки вне края, то праздники, когда работает вообще товарищ?

  • Cot14:58, 10.12.2013#

    Так и кое здоровье надо, каждую неделю летать в Москву или он как тот еврей из старого анекдота которому не нравилось не в Союзе не в Израиле но самый раз было в промежутках два дня в Париже.

  • Viber14:50, 10.12.2013#

    Миклуха решил попиариться на теме ёлки, а только пролетит с этим как фанера. В бюджете края долг 10 млрд, а он тут про расхлябанность властей Владивостока рассуждает

  • Так, прохожий14:50, 10.12.2013#

    Давно уже напрягает сам губернатор. . .

  • Псевдоним15:08, 10.12.2013#

    в данном случае абсолютно согласнас губером. А по теме, оба хороши.

  • Толсто00:36, 11.12.2013#

    "Антитеррористической комиссии"? Теперь ёлки - главная угроза? Поржал.

  • Приморец07:09, 11.12.2013#

    ПОКАЗУХА!

  • Псевдоним17:34, 11.12.2013#

    Миклуха по другому и не умеет. Только видимость создавать может.

  • Псевдоним07:50, 11.12.2013#

    Сразу видно, человек не местный, из Масквы приехал. Что истерить? Подумаешь, елка упала!? У нас это традиция каждые пять лет елку кидать!

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