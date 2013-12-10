Губернатора Приморья напрягает расхлябанность властей Владивостока

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 10 декабря, провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии.

Одной из тем обсуждения стало обеспечение безопасности в местах массовых гуляний в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Глава региона поручил разобраться в ситуации, связанной с упавшим каркасом новогодней елки на Центральной площади Владивостока.

«Половина Владивостока уже потешается над этой ситуацией, а мне совсем не смешно. Это ведь объект потенциальной опасности. Просто чудо, что монтаж еще не закончился, и там мимо никто не проходил», - заявил Губернатор.

Представители МВД рассказали, что заключения о причинах падения каркасной конструкции будут сделаны по результатам проверки.

Владимир Миклушевский также призвал сотрудников МВД, МЧС и прокуратуры проверить все елки, которые устанавливаются в преддверии праздников в городах Приморского края.

«Уже дважды во Владивостоке падает елочная конструкция. А все потому, что привезли какую-то китайскую ерунду. Она элементарно не выдерживает ветровую нагрузку. Меня такая расхлябанность властей Владивостока уже напрягает. Нельзя подобные ситуации допускать», - подчеркнул Губернатор.

Глава Приморья также поручил проработать механизм, по которому можно было бы просчитать, выдерживает ли конструкция порывы ветра или нет.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, на Центральной площади Владивостока упал каркас новогодней елки. Подобная ситуация потрясла город в 2009 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.