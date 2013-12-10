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Губернатора Приморья напрягает расхлябанность властей Владивостока
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 10 декабря, провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии.
Одной из тем обсуждения стало обеспечение безопасности в местах массовых гуляний в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.
Глава региона поручил разобраться в ситуации, связанной с упавшим каркасом новогодней елки на Центральной площади Владивостока.
«Половина Владивостока уже потешается над этой ситуацией, а мне совсем не смешно. Это ведь объект потенциальной опасности. Просто чудо, что монтаж еще не закончился, и там мимо никто не проходил», - заявил Губернатор.
Представители МВД рассказали, что заключения о причинах падения каркасной конструкции будут сделаны по результатам проверки.
Владимир Миклушевский также призвал сотрудников МВД, МЧС и прокуратуры проверить все елки, которые устанавливаются в преддверии праздников в городах Приморского края.
«Уже дважды во Владивостоке падает елочная конструкция. А все потому, что привезли какую-то китайскую ерунду. Она элементарно не выдерживает ветровую нагрузку. Меня такая расхлябанность властей Владивостока уже напрягает. Нельзя подобные ситуации допускать», - подчеркнул Губернатор.
Глава Приморья также поручил проработать механизм, по которому можно было бы просчитать, выдерживает ли конструкция порывы ветра или нет.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, на Центральной площади Владивостока упал каркас новогодней елки. Подобная ситуация потрясла город в 2009 году.
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Пушкарёву пора уже говорить меня народ выбрал, а ты кто такой «выкормыш московский».