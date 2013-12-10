Администрация Владивостока передала краевым властям список участков для многодетных семей с просьбой содействия

Администрация Владивостока направила вице-губернатору Владимиру Балану список земельных участков, которые власти города намерены предоставить многодетным семьям. В письме к заместителю губернатора особо подчеркивается – необходимо содействие краевых властей в решении существующей проблемы при оформлении земли для многодетных во Владивостоке.

В списке, направленном в администрацию края, значатся участки на следующих территориях: в районе ул. Артековская (92га), бухты Лазурная (119га), ул. Артековская, 10 (28га), ул. Артековская, 26 (18,8га), ул.50 лет Октября (10,54га), ул. Радужная (4га), ул. Шевченко (12га), ул. Яблоневая (18га), бухты Горностай (28,06га).

Итого, если региональные власти окажут городским содействие, это позволит сформировать для многодетных семей сотни участков. С учетом того, что сегодня в очереди на получение стоят порядка 1500 семей во Владивостоке, использование данных территорий позволит обеспечить землей почти половину очередников.

Напомним, позиция краевого учреждения «Приморское лесничество» на сегодняшний день стала серьезным препятствием для того, чтобы многодетные семьи Владивостока бесплатно получали земельные участки, как того требует закон и указ Президента. Около двух лет администрация города межует и ставит за бюджетные средства на кадастровый учет участки с целью передать их семьям с 3-мя и более детьми. Однако на следующем после постановки на кадастр этапе – оформлении в собственность – возникает препятствие со стороны КГКУ «Приморское лесничество». Краевая структура отказывает в согласовании участков для многодетных. Добиваться исполнения указа Президента администрации Владивостока приходится через суд.

29 ноября на совещании в администрации Приморского края обсуждался этот проблемный вопрос. Первый вице-губернатор Александр Костенко поддержал позицию администрации Владивостока и поручил лесникам не препятствовать городским властям при оформлении участков для многодетных. По итогам совещания было принято решение: администрация Владивостока подаст список участков, которые планируется выделить многодетным семьям, в свою очередь краевое учреждение «Приморское лесничество» данные участки обещает согласовать. В случае, если договоренности будут соблюдены и необходимости в судебных тяжбах больше не будет, процесс выдачи участков многодетным во Владивостоке ускорится в разы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.