Во Владивостоке новое хранилище топлива на ТЭЦ-2 позволит станции работать бесперебойно

Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор Ишаев в сопровождении губернатора края Сергея Дарькина побывал на Владивостокской ТЭЦ-2, где ознакомился с ходом работ по переводу станции на газ.

Как доложили Виктору Ишаеву и Сергею Дарькину, четыре котла ТЭЦ-2 уже переведены на работу на газе. В декабре 2011 года на сжигание природного газа переведут еще два угольных котла электростанции. После чего, по оценкам специалистов, выбросы сократятся на 40 процентов, существенно увеличится выработка электроэнергии.

Всего 14 котлов на ТЭЦ-2 будут работать на газе. В 2012 году на этот вид топлива переведут четыре угольных котла, после чего прекратит дымить вторая труба Владивостокской ТЭЦ, а выбросы сократятся на 70 процентов. В 2013 году будет закончена работа на последних четырех котлах.

Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор Ишаев выразил уверенность, что поручение Президента РФ по срокам выполнения работ на ТЭЦ-2 будет исполнено.

Вместе с губернатором края Сергеем Дарькиным они также осмотрели пульт управления в котельном цехе и побывали на территории мазутного хозяйства. Последний объект – совершенно новый. Это хранилище топлива в случае аварийного прекращения подачи газа позволит станции бесперебойно работать в течение пяти суток.