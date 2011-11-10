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Экономическое пространство объединят во Владивостоке

10 Ноября 2011, 09:36 | Владивосток

Международная конференция «Единое экономическое пространство 2020: техническое регулирование - инструмент интеграции» пройдет 18 ноября во Владивостоке.

Ее организаторами выступили Министерство промышленности и торговли РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Комитет технического регулирования и метрологии министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, администрация Приморского края и компания "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп".

Основная цель мероприятия содействовать формированию единого экономического пространства, расширению сотрудничества на постсоветском пространстве и с Европейским Союзом. Предполагается обобщить актуальные вопросы технического регулирования, опыт применения технических регламентов государств-участников СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза.

В открытии примут участие первый заместитель председателя правительства РФ, председатель Комиссии Таможенного союза И.И. ШУВАЛОВ, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, член Комиссии Таможенного союза С.Н. РУМАС, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан У.Е. ШУКЕЕВ.

Второй день конференции будет проходить в Москве, 21 ноября 2011 г., и начнется с видеообращения членов Комиссии Таможенного союза к участникам мероприятия. Будет заслушано выступление министра промышленности и торговли Российской Федерации, спецпредставителя президента по вопросу внесения изменений в Договор о Комиссии Таможенного союза В.Б. ХРИСТЕНКО и обращение посла, Главы представительства Европейского союза в России Ф.М. ВАЛЕНСУЭЛА.

Автор: По материалам информагентств
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