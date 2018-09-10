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Путин признал, что дальневосточников не устраивают сегодняшние условия для жизни
Глава государства потребовал от Минздрава решительных действий в решении проблем снижения смертности в регионе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент РФ Владимир ПУТИН на заседании президиума Госсовета во Владивостоке в понедельник заявил, что дальневосточников не устраивают сегодняшние условия для жизни.
«Мы с вами знаем, миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди по-прежнему все-таки уезжают. В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало. Вызывает особую озабоченность, что 70% уехавших – это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах на Дальнем Востоке. Вывод понятен – людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много. Это низкая обеспеченность жильём, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков», - сказал глава государства.
Он утонил, что с учетом планов, которые сейчас реализуются в регионе, ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах.
«И этот вопрос надо решать, безусловно, уже сейчас. Причем, комплексно. Развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток и, разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живет на этой земле. Давайте обсудим, какие дополнительные меры нужно еще принять, в том числе для поддержки работодателей, которые создают рабочие места на Дальнем Востоке, вкладывают средства в подготовку кадров. На что хотел бы обратить особое внимание: сейчас продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе не многим более 70-ти лет. Это ниже, чем в среднем по России. Очень тревожный показатель – высокая смертность в трудоспособном возрасте: ее уровень также выше среднероссийского. Снижение смертности – важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать более решительно и результативно, особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения», - сказал Владимир Путин.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта kremlin.ru.
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Комментарии
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ъъььььъъъъ22:55, 10.09.2018#
какая на . . . продолжительность жизни типа70 лет. . чё курили то??. . 12% только доживает до 70 и то только женщины, у мужиков показатель 7-8% и это по Дальнему востоку, на Северах ещё ниже. . . . . совсем берега попутали. . . . . и хрен мне кто докажет другое. . . . . Я лично по жизни вижу. . . С кем учился - осталось 12 человек, с кем служил вообще 6 мужиков ну и т. д. Так каждый кому чуть больше 65, может посчитать. . . уверяю цифры будут ещё ужастнее
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Если судить по итогам выборов в Хабаровском и Приморском крае, то эти регионы не просто не довольны а категорически против сегодняшней политики Москвы к регионам. Работы на бюджете нет, зарплаты только не умереть, а бизнес малый за 20 лет правления этой власти умудрились загнобить так, что в голове одна мысль-как быстрее закрыть его и куда деть все кассовые аппараты которые Москва заставляла покупать каждые 5 лет новые.