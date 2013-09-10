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Выборы во Владивостоке: На одном из участков итоги голосования признаны недействительными

10 Сентября 2013, 10:54 | Владивосток

В понедельник в 16.00. на брифинге избирательная комиссия города Владивостока озвучила окончательные итоги выборов мэра, прошедших в прошлое воскресенье. По результатам, на следующие пять лет на пост главы города будет назначен Игорь Пушкарев.

За этого кандидата проголосовало 50025 человек, то есть 59,45% от всего числа. Игорь Пушкарев оставил далеко позади Виктора Черепкова, за которого отдали свои голоса 18,90% избирателей, и Олега Вельгодского, который выбился в тройку лидеров с результатом 10,34%. Стоит упомянуть, что на выборы явилось 84208 человек, и это составляет 18,63% от общего количества избирателей, внесенных в список (452076 человек). 8 сентября во Владивостоке, включая островные территории (о. Русский, о. Попова, о. Рейнеке) работало 336 избирательных участков.

Николай КИЧАТОВ, секретарь избиркома, отмечает:

- На одном из участков итоги голосования были признаны недействительными. Это связано с тем, что досрочное голосование проводилось на судах, которые в день выборов находились в море. В поступившие к ним бюллетени были включены кандидаты Марковцев и Гильденберг, но не был включен кандидат Щетинин. Позже список кандидатов изменился – убрали Марковцева и Гильденберга и добавили Щетинина, но по технической причине с владельцем судна изменения не были согласованы. Таким образом, итоги голосования на этом участке были признаны недействительными.

Также избирательная комиссия сообщила, что до дня голосования каких-либо нарушений зафиксировано не было. В день голосования подавались жалобы, но их было ограниченное количество, и в основном они касались невключения в списки избирателей тех или иных граждан, не имеющих городской регистрации. Но активным избирательным правом обладают только жители Владивостока, зарегистрированные по месту жительства.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юлия Хамаганова
Теги: выборы  кандидаты  политика  избирком 



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Комментарии

  • Псевдоним15:18, 10.09.2013#

    НЕЧЕСТНО! За углом избир участков стояли представители из ЕдРоссии и давали всем по 200 рублей с уговором, что голос поставлен будет за их Пушкарева!!! ЭТО НЕЧЕСТНО! ГНАТЬ ЕГО В ШЕЮ !!!! Дешёвый у нас народ, продал Судьбу города за бутылку пива!

  • Володя22:11, 10.09.2013#

    Ну ты посмотри, какая справедливость, даже выборы признали недействительными, предварительно решив, что пушкарёвпобедил, а почему бы не признать выборы на всех участкахнедействительными из за подкупа продажных жителей, алкашейбомжей, и куда делись контролирующие органы, наверно тожепо 200 руб. получили. Ублюдочная власть, такие и выборы.

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