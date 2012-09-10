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Программа развития Дальнего Востока будет продлена
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. "Программа развития Дальнего Востока - одна из немногих региональных программ развития. Мы ее будем продлевать, это безусловно", - сказал президент РФ Владимир ПУТИН на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.
"Мы все время думаем о том, как создать условия для опережающего развития этих территорий. Есть большой соблазн создания здесь на больших пространствах каких-то свободных экономических зон, но, имея в виду талант нашего народа, есть опасение, что вся российская экономика сразу здесь перерегистрируется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности предоставления экономических льгот дальневосточникам.
По его словам, есть несколько путей по стимулированию производства на этой территории. "Один из них - предоставление льгот для проектов, которые осуществляются с нуля, так называемые greenfield. Мы сейчас над этим будем думать, и я буду просить правительство, чтобы наши коллеги представили свои предложения", - сообщил Путин.
Он отметил, что есть и другие возможности, но о них пока рано говорить публично.
Глава государства напомнил, что в Восточной Сибири добывающим предприятиям была предоставлена нулевая ставка по НДПИ. "Вот здесь (Дальний Восток) нужно делать что-то подобное и в других областях, в том числе в сфере высоких технологий. Например, создавать благоприятные условия для проектов, которые осуществляются «с нуля». Есть и другие инструменты, мы над этим сейчас думаем", - сказал он.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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