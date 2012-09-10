Накопительную часть пенсии россиян отменять не будут

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. Первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ опроверг вариант с отменой накопительной части в пенсионной системе. "Мы никакую часть накопительной пенсии не отменяем, это все слухи", - сказал он во Владивостоке.

Ранее помощник президента РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА заявила на острове Русский что считает перспективной идею предоставить гражданам право выбора в отношении сохранения накопительной части пенсии.

Она отметила, что вопрос повышения эффективности распределительной системы нужно рассматривать в комплексе с решением проблем и в накопительной системе.

"С накопительной системой тоже надо что-то делать, даже если бы у нас не было дефицита в распределительной системе. Потому что для нас очень важно обеспечить сохранность и доходность инвестирования накопительного элемента. Еесли накопительную систему "оставить так, как есть, то кроме того, что у нас увеличивается постоянно дефицит Пенсионного фонда, мы видим, что не сможем в полной мере обеспечить и тенденцию роста пенсий, чтобы коэффициент замещения не падал", - заявила Набиуллина .

По ее словам, перспективной идеей является возможный выбор самим гражданином, оставаться ли ему в накопительной системе или переходить в солидарную. "Мне кажется это перспективная идея - посмотреть на возможность выбора гражданином, во многих странах такая опция есть. Но здесь большое значение имеет то, что мы признаем по умолчанию, потому что людям обычно тяжело самим этот выбор делать", - высказала свою точку зрения помощник президента.

Ранее Министерство труда и социального развития и Пенсионный фонд России опубликовали стратегию развития пенсионной системы РФ до 2030 года, в которой, в частности, предложили сократить взнос в накопительную часть пенсии с 6% до 2-4% в пользу распределительной части.

В стратегии ставится задача достижения размера трудовой пенсии не менее 40% от заработка, если трудовой стаж составлял не менее 30 лет. При этом в ряде случае, вышедшие на пенсию россияне смогут рассчитывать, что их пенсия составит до 70% от утраченного заработка. "При этом индивидуальный коэффициент замещения с учетом дополнительных корпоративных и индивидуальных форм накоплений может достигнуть 47-50% (при 42-45-летнем трудовом стаже - коэффициент замещения составит 55-70%)", - отмечается в стратегии.

В настоящее время не более 10% россиян в возрасте от 18 до 45 лет задумываются о формировании своей пенсии и о своей жизни после того, как уйдут на пенсию, констатируют эксперты Фонда общественного мнения.

Эти оценки являются результатом проведенного недавно фондом социологического исследования. Согласно результатам опроса, 27% респондентов заявили, что могут самостоятельно формировать свою пенсию.

При этом больше таких людей среди москвичей, среди тех, кто хорошо зарабатывает, а меньше среди женщин, среди живущих в малых городах и среди людей с низкими доходами.

Эксперты отмечают, что низкий уровень информированности о пенсионной системе может обернуться негативными социальными последствиями. "Низко обеспеченные группы могут получить отложенный социальный всплеск потому, что сейчас они не понимают, что происходит. А потом им не хватит денег на пенсию", - считает директор проекта региональных исследований Фонда Лариса ПАУТОВА.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».