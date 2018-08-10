Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города

Муниципальный правовой акт «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа» принят во втором и третьем чтениях на внеочередном заседании городской думы сегодня, 9 августа.

Новые правила благоустройства территории Владивостока разработаны по поручению главы города Виталия Веркеенко и содержат требования к благоустройству и элементам благоустройства городских территорий. Например, требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, внешнему виду и техническому состоянию нестационарных торговых объектов, размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, проведению работ по озеленению территорий и другие.

Кроме того, Правилами прописан перечень мероприятий по благоустройству города, порядок и периодичность их проведения. Ответственность за нарушение правил благоустройства Владивостока предусмотрена законом «Об административных правонарушениях в Приморском крае» № 44-кз.

«Проект Правил благоустройства территорий Владивостока, разработанный администрацией Владивостока – многогранный и концептуально новый документ, состоящий из 19-и разделов, затрагивающий все аспекты ведения городского хозяйства. Регулируются вопросы участия граждан в организации благоустройства, ответственность граждан и организаций за их нарушение. Рассмотрению правил благоустройства были посвящены восемь заседаний комитета по городскому хозяйству. Была проведена оценка регулирующего воздействия проекта МПА. После принятия Думой города Владивостока проекта правил благоустройства в первом чтении документ был вынесен для обсуждения общественности на публичные слушания. Заключение о результатах публичных слушаний было рассмотрено на заседании профильного комитета и в дальнейшем подготовлен измененный текст проекта правил благоустройства с учетом предложений, поступивших от участников публичных слушаний», - отметила в ходе заседания председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

Согласно новым Правилам административное наказание грозит за складирование и хранение отходов в непредназначенных для этих целей местах; перевозку грунта, отходов, сыпучих строительных материалов без покрытия брезентом или другим материалом; за вынос грязи колёсами автотранспорта со строительных площадок на городские улицы; незаконный снос зелёных насаждений; выброс отходов или иных предметов из транспортных средств; стоянку транспортных средств на детских, бельевых и спортивных площадках, пляжах, газонах, на тротуарах и пешеходных зонах, остановках общественного транспорта, на территориях общего пользования в границах городского округа, занятых зелеными насаждениями; размещение афиш, плакатов, объявлений, а также нанесение надписей, рисунков, граффити на стенах зданий, столбах, опорах наружного освещения и распределительных щитах, трансформаторных подстанций, бойлерных и других объектах, не предназначенных для этой цели и многое другое.

«В разработке проекта правил благоустройства участвовали разные структурные подразделения администрации города. В обсуждении проекта участвовали депутаты, представитель прокуратуры города Владивостока, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, предприниматели, чьи замечания и предложения были учтены при доработке проекта правил благоустройства. Также были учтены многие предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по проекту правил благоустройства. В результате принят документ, предусматривающий совершенно новый, комплексный подход к решению вопросов благоустройства», - подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Напомним, что новые правила благоустройства Владивостока разработаны взамен краевого закона «Об утверждении правил благоустройства территорий Владивостокского и Артёмовского округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края», отмененного в конце февраля 2018 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток