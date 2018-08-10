www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города

10 Августа 2018, 09:30 | Владивосток

Муниципальный правовой акт «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа» принят во втором и третьем чтениях на внеочередном заседании городской думы сегодня, 9 августа.  

Новые правила благоустройства территории Владивостока разработаны по поручению главы города Виталия Веркеенко и содержат требования к благоустройству и элементам благоустройства городских территорий. Например, требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, внешнему виду и техническому состоянию нестационарных торговых объектов, размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, проведению работ по озеленению территорий и другие.  

Кроме того, Правилами прописан перечень мероприятий по благоустройству города, порядок и периодичность их проведения. Ответственность за нарушение правил благоустройства Владивостока предусмотрена законом «Об административных правонарушениях в Приморском крае» № 44-кз.

«Проект Правил благоустройства территорий Владивостока, разработанный администрацией Владивостока – многогранный и концептуально новый документ, состоящий из 19-и разделов, затрагивающий все аспекты ведения городского хозяйства. Регулируются вопросы участия граждан в организации благоустройства, ответственность граждан и организаций за их нарушение. Рассмотрению правил благоустройства были посвящены восемь заседаний комитета по городскому хозяйству. Была проведена оценка регулирующего воздействия проекта МПА. После принятия Думой города Владивостока проекта правил благоустройства в первом чтении документ был вынесен для обсуждения общественности на публичные слушания. Заключение о результатах публичных слушаний было рассмотрено на заседании профильного комитета и в дальнейшем подготовлен измененный текст проекта правил благоустройства с учетом предложений, поступивших от участников публичных слушаний», - отметила в ходе заседания председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

Согласно новым Правилам административное наказание грозит за складирование и хранение отходов в непредназначенных для этих целей местах; перевозку грунта, отходов, сыпучих строительных материалов без покрытия брезентом или другим материалом; за вынос грязи колёсами автотранспорта со строительных площадок на городские улицы; незаконный снос зелёных насаждений; выброс отходов или иных предметов из транспортных средств; стоянку транспортных средств на детских, бельевых и спортивных площадках, пляжах, газонах, на тротуарах и пешеходных зонах, остановках общественного транспорта, на территориях общего пользования в границах городского округа, занятых зелеными насаждениями; размещение афиш, плакатов, объявлений, а также нанесение надписей, рисунков, граффити на стенах зданий, столбах, опорах наружного освещения и распределительных щитах, трансформаторных подстанций, бойлерных и других объектах, не предназначенных для этой цели и многое другое.

«В разработке проекта правил благоустройства участвовали разные структурные подразделения администрации города. В обсуждении проекта участвовали депутаты, представитель прокуратуры города Владивостока, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, предприниматели, чьи замечания и  предложения были учтены при доработке проекта правил благоустройства. Также были учтены многие предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по проекту правил благоустройства. В результате принят документ, предусматривающий совершенно новый, комплексный подход к решению вопросов благоустройства», - подчеркнул председатель  Думы города Владивостока Андрей Брик.  

Напомним, что новые правила благоустройства Владивостока разработаны взамен краевого закона «Об утверждении правил благоустройства территорий Владивостокского и Артёмовского округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края», отмененного в конце февраля 2018 года.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: чистота  правила  владивосток  Веркеенко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru