Глава Владивостока отменил несколько решений о строительстве многоквартирных домов

Администрация Владивостока отменяет три разрешения на строительство многоквартирных домов в рамках самоконтроля. Такое решение принято главой города Виталием Веркеенко по итогам изучения ситуаций и рабочих выездов на места предполагаемой застройки.

Все три истории уже выходили в публичное поле ввиду многочисленных жалоб владивостокцев. Накануне, 8 августа, глава столицы Приморья лично встретился с представителями ДВО РАН и группы компаний «Армада» и ООО «Стройзаказ». Ученых и девелоперов связывает интерес к земельному участку рядом с Академгородком. Сотрудники Академии наук хотят сохранить рекреационные зеленые «легкие» города, а представители строительной компании - построить здесь многоэтажные жилые комплексы. Строительство высоток планировалось между моргом Окружного медицинского центра и Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДВО РАН в нескольких десятках метров от химических лабораторий. Судебные тяжбы по этому вопросу длятся уже третий год.

Как сообщили представители управления градостроительства и архитектуры города, по новым Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) участок находится в зоне Ж 4 – это многоэтажная жилая застройка. Однако академики уверены, что строительство многоэтажных домов рядом с ТИБОХ лишает институт ряда перспектив, в том числе создания новых лабораторий и центра доклинических испытаний, а также развития уникальных для страны микробиологических исследований новых морских микроорганизмов. ТИБОХ является единственным в России институтом, который проводит такие исследования и имеет единственную в стране коллекцию морских микроорганизмов, зарегистрированную во Всемирной федерации коллекций культур (WFCC).

Кроме того, по мнению горожан, жилая застройка рядом с химическим институтом небезопасна.

«Близкое соседство жилых домов с институтами химии и биоорганической химии опасно для жильцов домов, – отметил Павел Тищенко, доктор химических наук, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева. – Всем известно, что химики работают часто с токсическими веществами. В своей работе они соблюдают технику безопасности. Так, выброшенный в атмосферу аэрозоль может оказать отрицательный эффект на здоровье людей, живущих рядом с институтом, особенно на детей. Если рядом песочница, которая поглотила в себя азотсодержащие полиароматические соединения, "выпавшие" в форме аэрозоля из лабораторий института, то на ком будет ответственность? И выяснится ли причина заболевания ребенка? Я убежден, что в этом случае вина лежит на строителях и на тех, кто принял решение о строительстве жилых зданий рядом с институтами, работающими с вредными веществами, иногда даже неизвестными по свойствам, включая микроорганизмы».

Кроме того, строительство подразумевает вырубку свыше 3 тысяч деревьев, в том числе – краснокнижных, доложил начальник управления природопользования и охраны окружающей среды Антон Бибиков. С принятием решения в пользу защиты 4 гектаров зеленого массива во Владивостоке будет сохранен значительный экологический потенциал, отметил руководитель управления.

Выслушав всех участников процесса, Виталий Веркеенко озвучил свою точку зрения.

«Моя позиция как главы города и соответственно, позиция администрации Владивостока такова. Первое – безусловно, поддерживаем инвесторов, которые планируют развивать Владивосток. Но я не поддерживаю те ситуации, когда застройщики пробуют любой ценой вписаться в свободные земельные участки в городе или манипулировать законом», – заявил глава города.

Виталий Веркеенко также рекомендовал ученым завершить работы по установке санитарно-защитной зоны института, а застройщикам - обратить внимание на другие земельные участки для реализации своих планов.

«Я внимательно изучил ситуацию, понимаю, что вы оказались в ней заложниками – сейчас, скорее всего, будет оспорено право получения земельного участка, вокруг института будет установлена санитарно-защитная зона, и здесь невозможно будет строить, – обратился к представителям группы компаний Виталий Веркеенко. – Но вы должны понимать как предприниматели, что, даже построив здесь дома, вам будет сложно продать квартиры рядом с институтом биоорганической химии, моргом и тд. Предлагаю рассмотреть другие земельные участки для реализации вашего инвестиционного проекта».

Еще одно разрешение на строительство жилых домов в районе Академгородка было выдано ООО «Стройзаказ» на основании трех договоров купли-продажи объектов недвижимости на земельном участке. Однако, по мнению ДВО РАН, эти земельные участки приобретены в собственность незаконно, в связи с отсутствием объектов недвижимости как таковых.

«Мы проводили анализ космомониторинга за длительный период, который показал неизменность природной растительности на этом участке. То есть объектов недвижимости здесь никогда не было, и следов демонтированных объектов тоже», - рассказала Анна Куркина, начальник административно-правового отдела ДВО РАН.

Это разрешение на строительство также будет отменено в рамках самоконтроля, до выяснения всех обстоятельств, подчеркнул глава города.

Третьим объектом в рабочей поездке Виталия Веркеенко по участкам точечной застройки стала территория в районе улицы Кирова, 14а, где на единственной зеленой зоне спального микрорайона ООО «Жилой Комплекс Кирова» планирует строительство многоквартирного жилого дома. Небольшой участок расположен между детским садом и жилыми домами, жители которых обращались в администрацию города с просьбой защитить их от точечной застройки.

Разрешение на строительство было выдано застройщику по решению краевого Арбитражного суда, в рассмотрении кассационной жалобы мэрии было отказано определением судьи Верховного суда, пояснила начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова.

На проектную документацию застройщиком получено положительное заключение негосударственной экспертизы, однако местные жители сделали собственную, опасаясь обрушения своих домов.

«В 12-м доме трещина на фасаде, люди сделали экспертизу, которая установила, что любые строительные работы могут спровоцировать разрушение дома. Он старый, панельный. В соседнем, 14-м, тоже трещины, под ним скальный грунт, подземные воды, старожилы говорят, раньше на этом месте родники били. Мы боимся, что этот дом просто сползет по откосу. Коммуникации здесь все старые, и так порывы, а если еще дополнительную нагрузку на них дать... Да и куда здесь 23-этажный дом, окна в окна и на единственной зеленой зоне в нашем районе?» - пожаловалась председатель ЖСК№16 Светлана Косенко.

«Тот самый случай, когда по закону, но не во благо», - прокомментировал глава Владивостока.

«Геология у города сложная, прецеденты обрушений известны, учитывать все эти вещи обязана экспертиза, ответственность колоссальная. А насколько новые постройки вписываются в существующую жилую застройку, контролируют новые правила градостроительного кодекса. Теперь, прежде чем строить, застройщики обязаны разработать проекты планировки территории: достаточно ли в этом районе инженерных мощностей, социальной инфраструктуры, где будет парковка, где зеленая зона, остановка общественного транспорта и тд. Да, перечисленные разрешения на строительство выдавались до принятия новых правил землепользования и застройки, документов, призванных гармонизировать городское пространство. Но я против точечной застройки. Во Владивостоке достаточно земель для развития, мы готовы предложить инвесторам альтернативные земельные участки. Не нужно превращать новый генплан в фикцию», - заявил Виталий Веркеенко.

Отметим, с начала года в администрацию Владивостока подано 1058 заявлений на получение разрешений на строительство, выдано 412 разрешений, отказано 415-ти заявителям. За аналогичный период прошлого года подано 784 заявления на строительство, выдано 260 разрешений, отказано 426 заявителям.

Фото - пресс-служба администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивостока