Во Владивостоке прошло заседание Национального антитеррористического комитета

Завершилось выездное заседание Национального антитеррористического комитета, посвященное вопросам обеспечения антитеррористической безопасности в ДВФУ и дополнительным мерам безопасности в связи с подготовкой к саммиту АТЭС. В заседании приняли участие директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, полномочный представитель президента в ДФО Виктор Ишаев, губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Как сообщил в своем докладе Александр Бортников, уже определен комплекс организационных, профилактических, режимных и охранных мер, направленных на обеспечение безопасности участников форума, жителей и гостей Приморья. Он также отметил, что повышенное внимание следует уделить организации системных мер антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, предприятий с опасным циклом производства, объектов и территорий проведения массовых мероприятий.

Губернатор края Сергей Дарькин доложил о мерах, которые предпринимаются в связи с подготовкой и проведением саммита АТЭС. В настоящее время обстановка в Приморском крае в целом стабильная. Устойчивое развитие экономики Приморского края, в том числе за счёт государственных инвестиций, связанных с подготовкой к проведению саммита АТЭС, позволило реализовать ряд социально-значимых решений, что обеспечило социальную стабильность и снижение предпосылок к проявлениям экстремизма в Приморском крае.

Наряду с мерами по противодействию терроризму, которые предпринимают правоохранительные органы, администрация края ведет планомерную работу по реализации целевых краевых программ, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, кроме того, совершенствуется краевая нормативная база.

Отметим, особое внимание уделяется прибывающим в край иностранным гражданам, которые привлекаются для строительства объектов саммита АТЭС. В рамках программы «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае на 2011-2013 годы» осуществляются мероприятия, направленные на социальную адаптацию этой категории граждан, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактику экстремизма.