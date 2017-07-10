Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке

На полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином, на которой главы государств обсуждали различные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает официальный сайт Президента России.

В ходе встречи Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил свое участие в Восточном экономическом форуме.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за Ваше приглашение во Владивосток в сентябре этого года: я буду участвовать в III Восточном экономическом форуме», - сообщил Мун Чжэ Ин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток