Китай хочет построить высокоскоростную железную дорогу до Владивостока

Также планируется прямое авиасообщение Чаньчунь - Владивосток

Высокоскоростная железная дорога может соединить китайский город Хуньчунь, расположенный на берегу реки Хуньчуньхэ у границы с РФ, и Владивосток. Кроме того, рассматривается возможность прямого авиасообщения между городами Чаньчунь - Владивосток и Чаньчунь - Хабаровск.

Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу министерства РФ по развитию Дальнего Востока, переговоры по строительству дороги и другим проектам состоялись во вторник между представителями Минвостокразвития и руководства провинции Цзилинь. Российскую сторону представил замминистра Максим ШЕРЕЙКИН, китайскую делегацию возглавил вице-губернатор провинции Гу ЧУНЬЛИ.

"Обсуждалось строительство трансграничной высокоскоростной железной дороги Хуньчунь - Владивосток", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили строительство Большого порта Зарубино. По мнению замминистра Минвостокразвития, на первый план выходит развитие инфраструктуры порта.

"В частности, речь идет о создании наземных и морских транспортных коридоров на участках Хуньчунь - порт Зарубино - другие морские порты и строительстве скоростной автотрассы в России на линии Хуньчунь - порт Зарубино - Владивосток", - сказал Максим Шерейкин. Он добавил, что "в настоящее время планируется включить территорию Зарубино в создаваемую зону Свободного порта во Владивостоке".

В свою очередь, Гу Чуньли предложил усилить сотрудничество стран в сфере туризма. Он отметил, что ряд шагов, в том числе выдача визы в 72 часа, будет способствовать популяризации дальневосточных регионов для азиатских туристов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.