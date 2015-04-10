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Китай хочет построить высокоскоростную железную дорогу до Владивостока
Также планируется прямое авиасообщение Чаньчунь - Владивосток
Высокоскоростная железная дорога может соединить китайский город Хуньчунь, расположенный на берегу реки Хуньчуньхэ у границы с РФ, и Владивосток. Кроме того, рассматривается возможность прямого авиасообщения между городами Чаньчунь - Владивосток и Чаньчунь - Хабаровск.
Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу министерства РФ по развитию Дальнего Востока, переговоры по строительству дороги и другим проектам состоялись во вторник между представителями Минвостокразвития и руководства провинции Цзилинь. Российскую сторону представил замминистра Максим ШЕРЕЙКИН, китайскую делегацию возглавил вице-губернатор провинции Гу ЧУНЬЛИ.
"Обсуждалось строительство трансграничной высокоскоростной железной дороги Хуньчунь - Владивосток", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили строительство Большого порта Зарубино. По мнению замминистра Минвостокразвития, на первый план выходит развитие инфраструктуры порта.
"В частности, речь идет о создании наземных и морских транспортных коридоров на участках Хуньчунь - порт Зарубино - другие морские порты и строительстве скоростной автотрассы в России на линии Хуньчунь - порт Зарубино - Владивосток", - сказал Максим Шерейкин. Он добавил, что "в настоящее время планируется включить территорию Зарубино в создаваемую зону Свободного порта во Владивостоке".
В свою очередь, Гу Чуньли предложил усилить сотрудничество стран в сфере туризма. Он отметил, что ряд шагов, в том числе выдача визы в 72 часа, будет способствовать популяризации дальневосточных регионов для азиатских туристов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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