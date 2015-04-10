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Китай хочет построить высокоскоростную железную дорогу до Владивостока

10 Апреля 2015, 10:45 | Владивосток

Также планируется прямое авиасообщение Чаньчунь - Владивосток

Высокоскоростная железная дорога может соединить китайский город Хуньчунь, расположенный на берегу реки Хуньчуньхэ у границы с РФ, и Владивосток. Кроме того, рассматривается возможность прямого авиасообщения между городами Чаньчунь - Владивосток и Чаньчунь - Хабаровск.

Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу министерства РФ по развитию Дальнего Востока, переговоры по строительству дороги и другим проектам состоялись во вторник между представителями Минвостокразвития и руководства провинции Цзилинь. Российскую сторону представил замминистра Максим ШЕРЕЙКИН, китайскую делегацию возглавил вице-губернатор провинции Гу ЧУНЬЛИ.

"Обсуждалось строительство трансграничной высокоскоростной железной дороги Хуньчунь - Владивосток", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили строительство Большого порта Зарубино. По мнению замминистра Минвостокразвития, на первый план выходит развитие инфраструктуры порта.

"В частности, речь идет о создании наземных и морских транспортных коридоров на участках Хуньчунь - порт Зарубино - другие морские порты и строительстве скоростной автотрассы в России на линии Хуньчунь - порт Зарубино - Владивосток", - сказал Максим Шерейкин. Он добавил, что "в настоящее время планируется включить территорию Зарубино в создаваемую зону Свободного порта во Владивостоке".

В свою очередь, Гу Чуньли предложил усилить сотрудничество стран в сфере туризма. Он отметил, что ряд шагов, в том числе выдача визы в 72 часа, будет способствовать популяризации дальневосточных регионов для азиатских туристов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: железная дорога  транспорт  международное сотрудничество  приморье  морские порты  китай  авиация  туризм  строительство  свободный порт владивосток 






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Комментарии

  • Псевдоним10:24, 08.04.2015#

    лучше в Харбин или Далянь стройте, а не в деревню

  • Псевдоним другой11:24, 08.04.2015#

    В Харбин и Далянь и так едут, а вот в деревню хотят заманить железной дорогой.

  • Псевдоним17:10, 08.04.2015#

    только чтоб киты строили 100% )), а то наши будут дро. . . ть там 2 века.

  • ИРА17:37, 08.04.2015#

    ОНИ ТО ТОЧНО ПОСТРОЯТ, НО КТО ЖЕ ИМ ПОЗВОЛИТ. . .

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