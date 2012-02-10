Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Ишаев прибыл во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев прибыл во Владивосток.
Поездка полпреда связана с постоянным контролем строительства объектов саммита АТЭС, а также контролем за исполнением поручений Президента Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития территории.
Виктор Ишаев уже ознакомился с ходом строительства аэровокзального комплекса и сопутствующего инженерного обеспечения. На проведенном здесь коротком совещании полпред обсудил проблемы инженерного обеспечения аэровокзального комплекса. В частности, он обратил внимание на проблему с водоснабжением и водоотведением. Кроме того, Виктора Ишаева интересовал ход подготовки к эксплуатации котельной, которая будет работать на сжжиженом газе. Полпред порекомендовал обратить внимание на решение вопроса бесперебойных поставок газа.
В программе рабочей поездки полпреда запланировано посещение строящихся мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, осмотр строительства ДВФУ, Приморского океанариума, низководного моста через Амурский залив, Южных и Центральных очистных сооружений, совещание по вопросам строительства объектов саммита.
Кроме того, Виктор Ишаев ознакомится с ходом строительства верфи «Восток-Раффлс» и судостроительной верфи «Звезда – D.S.M.E.».
Планируется, что с руководством Приморского края полпред обсудит текущую социально-экономическую ситуацию в регионе.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Бали принимает эстафету у Владивостока
- Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!
- Владимир Миклушевский недоволен работой дорожного департамента Приморья
- Владелец ДВМП потерял место в Деловом консультативном совете форума АТЭС
- Жители Приморского края не заметили миллиардов саммита АТЭС во Владивостоке
- Построенные объекты саммита АТЭС во Владивостоке передаются в оперативное управление
- Во Владивостоке в АТПФ впервые приняла участие делегация Республики Афганистан
- Во Владивостоке Валентина Матвиенко озвучила стратегическую задачу для России
- Миллиарды со строек саммита во Владивостоке никто не воровал
- Медведев потребовал 1 февраля ввести в эксплуатацию объекты ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке будет введен режим "технологической тишины"
- Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города
- Глава Владивостока отменил несколько решений о строительстве многоквартирных домов
- Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконные торговые объекты
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам