ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев прибыл во Владивосток.

Поездка полпреда связана с постоянным контролем строительства объектов саммита АТЭС, а также контролем за исполнением поручений Президента Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития территории.

Виктор Ишаев уже ознакомился с ходом строительства аэровокзального комплекса и сопутствующего инженерного обеспечения. На проведенном здесь коротком совещании полпред обсудил проблемы инженерного обеспечения аэровокзального комплекса. В частности, он обратил внимание на проблему с водоснабжением и водоотведением. Кроме того, Виктора Ишаева интересовал ход подготовки к эксплуатации котельной, которая будет работать на сжжиженом газе. Полпред порекомендовал обратить внимание на решение вопроса бесперебойных поставок газа.

В программе рабочей поездки полпреда запланировано посещение строящихся мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, осмотр строительства ДВФУ, Приморского океанариума, низководного моста через Амурский залив, Южных и Центральных очистных сооружений, совещание по вопросам строительства объектов саммита.

Кроме того, Виктор Ишаев ознакомится с ходом строительства верфи «Восток-Раффлс» и судостроительной верфи «Звезда – D.S.M.E.».

Планируется, что с руководством Приморского края полпред обсудит текущую социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Золотой Рог».