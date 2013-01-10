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Упрощен российско-японский визовый режим
Президент России Владимир Путин подписал документ, в соответствии с которым Россия и Япония на взаимной основе упрощают визовый режим.
Принятый Госдумой 21 декабря Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Российской Федерации и гражданам Японии» был подписан президентом РФ 31 декабря.
Целью соглашения является укрепление договорно-правовой базы российско-японских отношений в области режима взаимных поездок граждан государств сторон. Соглашением предусматривается создание оптимальных условий для упрощения взаимных поездок отдельных категорий граждан РФ и Японии, в первую очередь представителей деловых кругов, деятелей науки, культуры и спорта, журналистов.
Как отметил начальник отдела реализации комплексных программ департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Владимир Щур, упрощение российско-японского визового режима будет способствовать развитию международных отношений: «Федеральный закон будет способствовать развитию добрососедских отношений в совместных бизнес-проектах, науке и образовании, культуре и спорте, популяризации и продвижении двух стран и увеличению безопасности туризма в целом. Безусловно, упрощение визовых процедур положительно повлияет на перспективу увеличения туристского потока между странами».
Ключевым элементом соглашения является упрощение процедуры выдачи виз для въезда, выезда и пребывания на территории государства другой стороны сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для россиян и японцев.
Соглашением также предусматривается возможность прямых обращений граждан и организаций за получением виз и возможность выдачи гражданам обоих государств многократных виз сроком до трех лет при соблюдении условий, предусмотренных соглашением.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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