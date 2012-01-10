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Существенных сдвигов в экономике от вступления в ВТО ожидать не стоит
Марина КУЗЬМЕНКО, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления ВГУЭС, советник Приморского края 3-го класса: «Существенных сдвигов в экономике и социальной жизни от вступления в ВТО ожидать не стоит».
- История вступления России в ВТО очень долгосрочная, разговоры о присоединении к Всемирной торговой организации идут не один десяток лет. За эти годы накопилась большая аналитика по этому вопросу. По оценкам, которые давались в 2002 году, при вступлении России в ВТО в Приморье больше всего пострадают такие отрасли, как пищевая, рыбоперерабатывающая, текстильная, сельское хозяйство. В этих секторах планировался спад на 10%. За последние 13 лет был сделан ряд уступок, поэтому глобальные изменения в экономике и социальной сфере вряд ли произойдут.
Сегодня достаточно активно муссируется вопрос о том, что при вступлении России в ВТО государство будет вынуждено прекратить государственную поддержку производителей. У нас эти программы действуют до 2020 года. В рамках этих программ уже заложен адекватный объем господдержки, поэтому она будет продолжаться.
Кроме этого, по 39 направлениям развития у России отсутствуют обязательства перед ВТО. Это касается телекоммуникаций, энергетики, водного и железнодорожного транспорта. То есть в этих отраслях Россия не берет на себя обязательства облегчать доступ иностранных компаний на наш рынок и ставить наших производителей в заведомо невыгодные условия. Для иностранных компаний будет открыт рынок консалтинговых услуг, услуг в области управления, закрыт рынок в сфере медицинских услуг и услуг научно-исследовательского характера. Здесь приоритет сохраняется за российскими компаниями.
Не будут допускаться на российский рынок и банковские учреждения. Поэтому ожидать снижения ставок по потребительским и ипотечным кредитам не стоит.
Корректировке в связи с вступлением в ВТО подвергнется ряд существующих краевых целевых программ, что потребует от специалистов органов исполнительной власти дополнительных знаний и навыков. Госслужащие будут проходить обучение, в том числе и за границей.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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