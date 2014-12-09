Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бюджет Владивостока оптимизируется без ущерба для социалки
4 декабря Дума Владивостока утвердила во втором и третьем чтениях проект бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Главной особенностью документа является снижение объема доходной и расходной частей по сравнению с 2014 годом, при одновременном снижении объема дефицита казны.
Предполагается, что в 2015 году доходы бюджета Владивостока составят почти 11,37 млрд руб., а расходы - 11,78 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит 410 млн руб., что почти в полтора раза меньше показателя текущего года. Снижение доходной части бюджета-2015 на 200 млн руб. (или 1,8%) объясняется уменьшением объема безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов. Что касается расходной части, то 78,3% всех запланированных ассигнований «упакованы» в 16 муниципальных программ.
- Бюджет оптимизируется. В 2016-2017 годах постепенное снижение дефицита продолжится, а в 2018 году мы выйдем на бездефицитный бюджет, - прокомментировал динамику бюджета председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ. - Несмотря на финансовые сложности, решение социальных вопросов остается приоритетом.
В ходе голосования проект бюджета-2015 был поддержан большинством присутствующих депутатов, восемь проголосовали против. Стоит отметить, что уже не в первый раз муниципальный бюджет принимается в окончательной версии раньше краевого.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Полпред президента Трутнев приедет во Владивосток
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Впервые во Владивостоке Третьяковка представит шедевр русской живописи
- Путин пригласил еще одного высокопоставленного гостя на ВЭФ во Владивосток
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в третьем чтении
- Пункты пропуска во Владивостоке с 1 октября 2016 года будут работать круглосуточно
- Законопроекту о Свободном порте Владивостока дали ход в Госдуме
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в первом чтении
- Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в ДФО
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе