Бюджет Владивостока оптимизируется без ущерба для социалки

4 декабря Дума Владивостока утвердила во втором и третьем чтениях проект бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Главной особенностью документа является снижение объема доходной и расходной частей по сравнению с 2014 годом, при одновременном снижении объема дефицита казны.

Предполагается, что в 2015 году доходы бюджета Владивостока составят почти 11,37 млрд руб., а расходы - 11,78 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит 410 млн руб., что почти в полтора раза меньше показателя текущего года. Снижение доходной части бюджета-2015 на 200 млн руб. (или 1,8%) объясняется уменьшением объема безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов. Что касается расходной части, то 78,3% всех запланированных ассигнований «упакованы» в 16 муниципальных программ.

- Бюджет оптимизируется. В 2016-2017 годах постепенное снижение дефицита продолжится, а в 2018 году мы выйдем на бездефицитный бюджет, - прокомментировал динамику бюджета председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ. - Несмотря на финансовые сложности, решение социальных вопросов остается приоритетом.

В ходе голосования проект бюджета-2015 был поддержан большинством присутствующих депутатов, восемь проголосовали против. Стоит отметить, что уже не в первый раз муниципальный бюджет принимается в окончательной версии раньше краевого.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.