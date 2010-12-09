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Во Владивостоке открылось почетное консульство ЮАР
7 декабря во Владивостоке по адресу: ул. Постышева, 7а официально открылось почетное консульство Южно-Африканской Республики. Почетный консул — Сиваченко Юрий Иванович.
Как сообщили VL.ru в администрации Владивостока, на самом деле консульство ЮАР начало свою деятельность в приморской столице еще в мае 2010 года, а сегодня — его официальное открытие.
Консульский округ включает в себя Приморский край. Контактные телефоны консульства — 403-696 и 409-939.
Как сообщалось ранее, почетный консул ЮАР во Владивостоке — Юрий Сиваченко — известный в Приморье бизнесмен, генеральный директор ООО «Руспасифик-Групп». Ожидается, что в ближайшее время во Владивостоке откроется ресторан «Мама Африка», где можно будет попробовать блюда южноафриканской кухни.
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