Во Владивостоке открылось почетное консульство ЮАР

7 декабря во Владивостоке по адресу: ул. Постышева, 7а официально открылось почетное консульство Южно-Африканской Республики. Почетный консул — Сиваченко Юрий Иванович.

Как сообщили VL.ru в администрации Владивостока, на самом деле консульство ЮАР начало свою деятельность в приморской столице еще в мае 2010 года, а сегодня — его официальное открытие.

Консульский округ включает в себя Приморский край. Контактные телефоны консульства — 403-696 и 409-939.

Как сообщалось ранее, почетный консул ЮАР во Владивостоке — Юрий Сиваченко — известный в Приморье бизнесмен, генеральный директор ООО «Руспасифик-Групп». Ожидается, что в ближайшее время во Владивостоке откроется ресторан «Мама Африка», где можно будет попробовать блюда южноафриканской кухни.