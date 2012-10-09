Ходят слухи, что имя нового председателя думы Владивостока уже известно

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ZRPRESS. Из очень близкого к политкругам Владивостока источника «ЗР» стало известно имя возможного будущего председателя думы краевого центра. Лица, проводящие выборы депутатов в думу и ответственные за правильный выбор горожан, уже распределили роли, хотя голосование только состоится 14 октября.

Председателем думы может стать Дмитрий ПЕНЯЗЬ.

Дмитрий сделал карьеру депутата, будучи лидером движения «Общество защиты автомобилистов Приморского края». Победил в округе как самовыдвиженец без определенной партийной окраски. Позже стал главой комитета по местному самоуправлению и позиционировался уже как активный член «Единой России». Именно он озвучивал инициативу избрания во Владивостоке сити-менеджера из числа депутатов, так и не поддержанную коллегами.

В предстоящий выборах Дмитрий Пенязь участвует как выдвиженец по партсписку. Попытки действующего председателя думы Валерия РОЗОВА составить ему конкуренцию на округе в качестве самовыдвиженца не увенчались организационными успехами.

Евгений ИТАРОВ.