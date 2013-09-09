Выборы во Владивостоке: Что и требовалось предсказать…

Владивосток и Москва 8 сентября оказались на разных политических полюсах

Единый день голосования снова доказал, что Владивосток – это точно не Москва. Пять лет назад владивостокцев на площади бивал подмосковный ОМОН, а столица заходилась в патриотическом угаре по поводу войны с Грузией. Сегодня настроения в городах вновь противоположны: теперь бурлит уже политически неблагонадежная столица. И если раньше Владивосток считался оппозиционным городом, то теперь он может по праву считаться городом, в целом, безразличным политике: явка на последних выборах думы и главы города оказалась ниже 20 процентов.

Возможно, именно потому, что мэра Москвы выбирали впервые за десять лет, различия с Владивостоком обнаружились уже на стадии выдвижения и регистрации. Если врио мэра Москвы Сергей СОБЯНИН «помог» подписями оппозиционеру Алексею НАВАЛЬНОМУ, то во Владивостоке наиболее ярые критики «генеральной линии» погрязли в судебной волоките еще на подступах к выборам. Дальше - больше: кандидаты в мэры Москвы регулярно выясняли отношения на дебатах и взламывали двери сторонникам, а во Владивостоке кампания шла на удивление спокойно: ни громких скандалов с компроматом, ни буйства агитации в ходе выборов не зафиксировано. Суммы в избирательных фондах многих кандидатов были столь скромны, что сразу возникали сомнения – а правду ли кандидат собирается штурмовать вершину горвласти или просто пиарится.

Мэр саммита проиграть не мог

Накануне выборов в Москве прошел многотысячный митинг сторонников кандидата Навального. Накануне выборов во Владивостоке горожане смотрели за вспышками фейерверков и проходом звезд кино по ковровой дорожке «Меридианов Тихого». А в день голосования, судя по явке, подавляющее большинство владивостокцев предпочло избирательным участкам море и дачи.

Наконец, во Владивостоке, в отличие от Москвы, второй тур выборов был невозможен априори – после недавних изменений в краевой Избирательный кодекс для победы на выборах мэра достаточно было набрать простое большинство голосов. Впрочем, Игорь ПУШКАРЕВ, которому, помимо всего прочего, судьба подарила благословенную эпоху саммита АТЭС, победил бы и без этих новаций: по итогам подсчета голосов он получил поддержку 59,3% избирателей, что немного больше мая 2008 года.

А вот оппозиционной фигуры, равной Алексею Навальному, во Владивостоке не нашлось: оказавшийся на втором месте экс-мэр Виктор ЧЕРЕПКОВ, отставший от лидера на 40 с лишним процентов, на эту роль явно не тянет. И совсем уж неудачным получился дебют на мэрских выборах депутата гордумы от КПРФ Олега ВЕЛЬГОДСКОГО, который довольствовался лишь 10,4% голосов. И это при том, что в 2008 году выдвинутый КПРФ Геннадий ТУРМОВ получил на выборах мэра 30% голосов, а партсписок КПРФ на выборах в Законодательное Собрание и Думу Владивостока получил почти такой же процент.

Результаты остальных кандидатов оказались в пределах статистической погрешности: за Александра ЮРТАЕВА проголосовали 2,96%, за Александра МОНАСТЫРЕВА – 2,64%, за Андрея АНДРЕЙЧЕНКО – 1,79%, за Виктора ВАСИЛЬЕВА – 1,06%, за Илью УЛЬЯНОВА – 0,94% и за Данила ПРОТЧЕНКО - 0,45%.

- Выборы во Владивостоке однозначно показали, что избиратель меньше всего смотрит на партийную принадлежность кандидатов, в первую очередь оценивая их по личным качествам. Думаю, мало кто знал, от какой партии идет на выборы Виктор Черепков, но его личная известность позволила ему занять уверенное второе место. И наоборот, менее известные кандидаты от «Справедливой России» и ЛДПР, несмотря на значительную популярность этих партийных брендов, показали совсем скромный результат, - отметил политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Партизанские отряды занимают города?

Призрак декабрьских выборов 2011 года побродил по Приморскому краю в минувшее воскресенье. Как и два года назад, «Единая Россия» получила относительное большинство голосов и взяла больше всех депутатских мандатов, но при этом проиграла выборы в ряде городов и районов. Теперь в некоторых районных думах «медведям» придется учиться договариваться с другими партиями, или войти в непривычную для себя роль оппозиции.

Иначе как провалом нельзя назвать выступление кандидатов от «Единой России» на выборах в Яковлевском районе. Здесь единороссы проиграли коммунистам и выборы главы, и выборы местных депутатов. При явке в 41,3% список КПРФ получил 45,7%. Хотя для принятия решений коммунистам в думе придется договариваться с тремя другими парламентскими партиями, в сумме взявшими чуть более 50 проц. голосов.

В Хасанском районе, где суд отстранил от выборов действующего главу Александра НАРЫЖНОГО, партия власти также не блеснула результатами. Секретарь местного отделения «ЕР» Сергей ОВЧИННИКОВ хоть и победил на выборах, но не очень убедительно – за него проголосовала лишь треть избирателей. Не блеснула результатами партия и на выборах в районную думу – 33,7% по партсписку и 8 из 13 одномандатников. Впрочем, такой расклад оставляет партии возможность получить большинство мест в районной думе и худо-бедно контролировать ее работу.

«Забуксовала» «ЕР» и на скандальных выборах в Лесозаводске, где в ситуацию вмешался даже председатель ЦИК Владимир ЧУРОВ. Здесь итог оказался похожим на Хасанский район: главой стал единоросс Олег ПАВКИН с 40% голосов, аналогичный результат получил и партийный список кандидатов на выборах в думу. По итогам выборов в округах «медведи» получат около половины мест в гордуме.

Безоговорочной поддержкой порадовала «Единую Россию» разве что сельская глубинка Приморья, где у оппозиционных партий практически нет своих структур – это Надеждинский, Тернейский, Ольгинский, Кавалеровский и Хорольский районы. Здесь выборы проходили по одномандатным округам, и абсолютное большинство мандатов получили единороссы. И, конечно, «утешительным призом» для крупнейшей в стране партии стал Владивосток, где выдвинутый «ЕР» Игорь ПУШКАРЕВ повторил свой победный результат 2008 года.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.