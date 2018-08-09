Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконные торговые объекты

Также с улиц города убирают самовольно установленные гаражи, шлагбаумы, бетонные блоки и другие. Всё, что появилось на улицах приморской столицы без разрешительных документов, должно быть демонтировано. Усилить работу по выявлению и пресечению самозахвата земель, и навести тем самым в городе порядок, поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

«Только в нашем районе каждую неделю выявляются десятки незаконных объектов. Подобная работа ведётся и во всех остальных районах города. Еженедельно во Владивостоке выявляются случаи самозахвата территорий и организации на них торговых точек, пит-стопов, установки гаражей и даже целых автостоянок. Чаще всего у продавцов незаконных торговых точек нет никаких документов, подтверждающих качество продукции, что может принести существенный вред здоровью горожан», - отмечают специалисты АТУ Фрунзенского района.

Так, только во Фрунзенском районе за последние дни были демонтированы киоск на Океанском проспекте, 69, торговый павильон с террасой на 1-й Морской, 15, лотки с навесами на Семёновской, 18, Светланской, 27, Посьетской, 16, 19 и 22, Красного Знамени, 35 и Адм. Фокина, 23. Все работы по демонтажу производятся силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Стоит отметить, что выявляют самовольно установленные объекты в краевом центре не только в ходе ежедневных плановых рейдов, но и по обращениям граждан, которые поступают в адрес городской администрации. Основная задача, которая сейчас стоит перед специалистами администрации, – навести в городе порядок: очистить улицы и придомовые территории от уродующих облик приморской столицы торговых точек и гаражей, бесхозных автомобилей, незаконных рекламных конструкций и других объектов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток