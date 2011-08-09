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Правые намерены повеселиться на выборах
Приморское отделение партии «Правое дело» на выборах 4 декабря намерено провести своих кандидатов и в Законодательное Собрание Приморского края (ЗС ПК) и в Госдуму. А заодно и повеселиться в ходе избирательной кампании. Новый лидер партии Михаил ПРОХОРОВ намерен в августе посетить Приморье, утверждают в руководстве регионального отделения.
Приковавший к себе внимание общественности проектом «Ё-мобиля», а в 2007 году скандальными похождениями на французском курорте Куршавель, олигарх Михаил Прохоров возглавил партию «Правое дело» на ее съезде 25 июня. Он сразу пообещал выделить на избирательную кампанию $100 млн личных средств и еще $100 млн привлечь «по коллегам из бизнес-сообщества». Новый лидер вдохнул оптимизм в своих соратников, в том числе и в Приморье.
- Михаил Прохоров подчеркнул, что в России скучная политическая жизнь. Действующие партии уже приелись обществу. Он предложил провести избирательную кампанию весело, чтобы вызвать интерес избирателей, - раскрыл план партии «ЗР» на условиях анонимности источник в региональном отделении «Правого дела». - Да, у нас сейчас рейтинг в крае всего примерно 3%, но набрать еще около 4-5% для преодоления минимального барьера нам вполне по силам. А это уже два мандата в ЗС ПК и вполне реальные шансы побороться за места в Госдуме. Есть даже планы набрать в целом по стране 15% голосов.
Приморское отделение «Правого дела» входит в пятерку крупнейших в стране. В его рядах числятся 1 300 человек. Впрочем, в региональном отделении признают, что это, конечно, не активные члены. Поэтому правые на старые кадры особо не рассчитывают. А также понимают, что за оставшееся короткое до выборов время «отстроить партию невозможно». Поэтому они намерены сделать ставку на профессиональных пиарщиков. Из них Москва сформирует региональные штабы, которые будут осваивать выделенные миллионы и проводить избирательную кампанию.
Однако подбирать кандидатов в депутаты будут действующие руководители региональных отделений. В Приморье должность председателя политсовета последние три года занимает Николай МОРОЗОВ. Вполне логично предположить, что его имя может оказаться в списке кандидатов в Госдуму.
По другим кандидатам говорить рано. Но в партии утверждают, что «после избрания нового лидера появилось много желающих баллотироваться от партии, как независимых, так и из числа единороссов». Списки кандидатов правые планируют утвердить на своей региональной партконференции, которую хотят провести в конце августа – в начале сентября.
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