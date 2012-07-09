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На саммите АТЭС будут работать волонтеры из Приморья, Москвы, Казани и Сочи
Управлением по делам молодежи Приморского края продлен срок приема заявок на замещение волонтерских позиций для работы на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2012 года.
Как сообщили в управлении по делам молодежи Приморского края, к началу июля было подано 862 заявки от потенциальных волонтеров, в том числе 676 – от жителей Приморья. На данный момент одобрены заявки от 379 человек. Среди молодых участников саммита - волонтеры из Москвы, группы волонтеров «Казань-2013», центров подготовки волонтеров для XXII Олимпийских и IX Паралимпийских зимних игр в Сочи-2014. Общее количество волонтеров из других регионов России составит более 100 человек.
Напомним, что волонтеры, задействованные в мероприятиях «Недели саммита АТЭС», будут сопровождать делегации, принимать участие в организации культурных и экскурсионных мероприятий, оказывать помощь при переводе, а также помогать представителям средств массовой информации. Перед тем как принять участие в обеспечении мероприятий «Недели саммита АТЭС», все волонтеры пройдут предварительное обучение. По информации краевого управления по делам молодежи, обучение пройдет во второй половине августа.
Желающие стать волонтерами саммита АТЭС-2012 должны соответствовать следующим требованиям: владение английским языком на высоком уровне, коммуникабельность и ответственность. Также приветствуется знание других иностранных языков помимо английского на высоком уровне.
Подать заявку на замещение волонтерских позиций можно, заполнив специальную форму на сайте Волонтерского корпуса саммита АТЭС. Прием заявок ведется до 20 июля 2012 года.
«Золотой Рог».
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