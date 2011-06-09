Отказываются от МУПов

В 2006 г. из 101 муниципального унитарного предприятия во Владивостоке останется всего 12. Об этом заявил вице-мэр Владивостока Николай КОРОЛЕВ.

Львиная доля данных предприятий будет приватизирована, а некоторые из них ликвидированы. Однако какие предприятия попадут в число "заветных", еще не решено. Не определена и судьба одного из крупных предприятий - МУП "Некрополь", хотя чиновник заявил, что не исключает смену собственника и в главной похоронной конторе Владивостока.