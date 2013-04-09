Разрабатывать программу кандидата-единоросса в мэры Владивостока доверили Новицкой

Приморский региональный политсовет «Единой России» принял решение доверить разработку программы для кандидата на должность главы администрации Владивостока председателю думы города Елене НОВИЦКОЙ.

Ее кандидатуру предварительно согласовали губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и действующий мэр краевого центра Игорь ПУШКАРЕВ, которого, к слову, считают одним из самых реальных кандидатов на должность мэра от партии власти.

- Я считаю правильным, что разработку программы кандидата в мэры от партии «Единая Россия» доверили именно Новицкой. В думе она возглавляет как депутатов, прошедших по спискам, так и одномандатников. У каждого из этих депутатов есть избиратели. Следовательно, в силу своего положения председатель думы имеет полную информацию о том, что происходит в городе, о настроениях людей. Новицкая принимала участие в разработке программы «Комфортный город», с которой партия «Единая Россия» шла на выборы в думу Владивостока и одержала победу. Она хорошо выступала на встречах с горожанами и доказала, что умеет быть убедительной, - дала комментарий «ЗР» секретарь регионального политсовета Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Людмила Талабаева. - Есть и еще один важный момент.

Нынешнему составу думы после выборов мэра работать с ним еще четыре года. И если председатель думы участвовала в разработке программы, которую мэр будет выполнять, будучи избранным, результаты будет легче контролировать, следить за тем, насколько точно и правильно все претворяется в жизнь. Мэру и депутатам вместе работать довольно долго, нужно чтобы понимание главных задач возникло еще на самом начальном уровне. Это очень важно, чтобы представительная и исполнительная власть сотрудничали, хорошо понимали друг друга. Я также хочу сделать акцент на важности самой программы. С ней мэр пойдет на выборы, он будет давать людям обещание эту программу сделать реальностью. Это тот план, по которому городу предстоит жить в ближайшие годы. То есть как мы с вами будем жить. Составление программы кандидата - большая ответственность. И желаю ее разработчикам качественной и продуктивной работы.

Стоит отметить, что по решению Политсовета Елена Новицкая самостоятельно сформирует рабочую группу по разработке программы кандидата на должность главы администрации Владивостока от «Единой России».

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.