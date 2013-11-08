Приморье готово к переходу на электронный документооборот с федеральными структурами

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам использования информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Заседание провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об организации системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Министр связи РФ Николай Никифоров доложил Председателю Правительства о развитии СМЭВ, в которую к настоящему времени включены 71 федеральный орган власти, 1216 региональных и 5653 органов местного самоуправления. В перспективе – включение в систему судебных органов, финансово-кредитных организаций.

Приморский край находится на 6 месте среди субъектов Федерации по степени готовности предоставления информации на электронные запросы федеральных органов власти.

Кроме того, в крае отмечен рост межведомственных запросов в федеральные органы власти, что говорит о том, что электронный документооборот постепенно вытесняет бумажный.

Люди положительно оценили преимущества электронного диалога с органами власти и активно пользуются такими возможностями. Так, Приморский край – лидер по числу личных кабинетов на портале Государственных услуг. Здесь зарегистрировано 15 процентов населения края.

В Приморье в систему межведомственного взаимодействия включены практически все федеральные органы исполнительной власти, в том числе такие востребованные, как Росреестр, МВД, УФНС. Идет активная работа по подключению органов местного самоуправления. Семь муниципалитетов уже осуществляют межведомственное взаимодействие в электронной форме.

ZRPRESS.RU, Владивосток.