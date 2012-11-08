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Саммит АТЭС - 2012
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Счетная палата РФ зацепилась за пятизвездочные гостиницы Владивостока

08 Ноября 2012, 17:03 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ZRPRESS. Коллегия Счетной палаты РФ 9 ноября подведет итоги проверки расходования бюджетных средств на подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке.

По словам председателя Счетной палаты РФ Сергея СТЕПАШИНА, в ходе проверки отмечены проблемы, связанные с введением в строй гостиниц во Владивостоке, а также с дублированием подачи пресной воды на остров Русский.

Напомним, что первоначально ввести два 5-звездочных гостиничных комплекса в эксплуатацию предполагалось к проведению во Владивостоке саммита АТЭС в сентябре 2012 года. Однако сроки открытия были сдвинуты по вине подрядных организаций.

В мае тогда еще гендиректор ФКУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона" Олег Букалов заявил, что в случае, если гостиницы не будут построены к моменту проведения саммита, будут проведены проверки. "Виновные будут наказаны, несмотря на то, что это частный бизнес", - отмечал он.

В свою очередь начальник УМВД РФ по Приморскому краю Андрей НИКОЛАЕВ не исключил появления в будущем уголовных дел по возможным нарушениям при возведении объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

"На большинстве объектов саммита строительство еще не окончено. Сейчас многие из них на грани сдачи. Для чего сюда и приезжал Сергей Степашин. Вы понимаете, что пока объект не сдан - финансирование не закрыто. Поэтому говорить о том, сколько дел возбуждено, преждевременно. Ждем, когда объект сдастся, и будет окончательный расчет с подрядчиками и поставщиками. Материалов у нас (полиции Приморья) достаточно для проверки. И не только у нас, но и в других структурах правоохранительных органов", - сообщил Андрей Николаев журналистам.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
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