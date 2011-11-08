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Виктора Ишаева состояние котлов ТЭЦ-2 во Владивостоке не удовлетворило
«Поручение Президента России по переводу Владивостокской ТЭЦ-2 на газ выполнено», - заявил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
8 ноября полпред посетил ТЭЦ-2 во Владивостоке, где побеседовал с генеральным директором «ДГК» Михаилом Шукайловым и руководством края, осмотрел мазутный цех и ознакомился с ходом модернизации котлов.
Виктор Ишаев отметил, что комплекс работ на четырех котлах завершен, всего же на газ будет переведено 6 котлов.
Тем не менее, полпред заявил, что «станция находится к крайне сложной ситуации, для ее исправления нужны и деньги, и усилия». Виктор Ишаев уточнил, что его не удовлетворяет состояние котлов.
«Котлы выработали свой ресурс, максимум их КПД можно повысить на 9-10%, а мы же рассчитываем, что рост должен составить 20%. Для этого необходимо продолжить модернизацию котлов, убрать всю угольную инфраструктуру, создать систему резервного снабжения котлов жидким топливом. Здесь предстоит большая работа», - заключил полпред.
Сегодня же Виктор Ишаев ознакомился с ходом строительства пятизвездочной гостиницы на мысе Бурный. Губернатор края Сергей Дарькин заверил полпреда, что
строительство гостиничного комплекса
будет завершено в марте 2012 года.
Подводя итоги рабочей поездки во Владивосток, Виктор Ишаев сказал, что «строительство объектов саммита идет согласно графику». Он добавил, что не сомневается, что строительство двух крупных мостов во Владивостоке - через бухту «Золотой рог» и пролив «Босфор Восточный» будет завершено, как запланировано, в первой половине 2012 года.
«Что касается мостовых переходов, то работы идут в графике. Еще раз руководители компаний-генподрядчиков подтвердили, что основной мост - через пролив Босфор Восточный - будет смонтирован до конца марта 2012 года и сдан в эксплуатацию в июне», - сказал В.Ишаев, подводя итоги посещения объектов саммита АТЭС во Владивостоке.
«В то же время, - добавил полпред, - у строителей впереди сложный период - приморская зима с сильным ветром, которая может осложнить условия работы». В.Ишаев также отметил, что строителям удалось продвинуться в строительстве дорог во Владивостоке, которые должны разгрузить движение в центре города.
На проведенном во Владивостоке рабочем совещании полпред обсудил существующие проблемы во взаимоотношениях между подрядчиками и субподрядчиками, работающими на о.Русский. По его словам, проблемы с задержками по выплате заработной платы появляются исключительно из-за сложностей во взаимоотношениях между подрядными и субподрядными организациями. «Деньги есть. Федеральный бюджет выполняет все свои обязательства по финансированию производимых работ на стройках АТЭС», - заключил Виктор Ишаев.
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