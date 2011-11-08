www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Владивосток по-своему отметил День народного единства

08 Ноября 2011, 14:21 | Владивосток

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, пока лишь разъединяет празднующих его россиян. Одни, под крылом власти, подчеркивают единство наций населяющих нашу страну. Другие под имперским флагом делают акцент на защите русских в России.

Напомним, государственный праздник День народного единства, кроме власти отмечают националисты, которые вот уже семь лет подряд проводят «Русский марш». В этом году в Москве сторонники «Единой России» провели грандиозный митинг на Поклонной горе. Руководители страны, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ и председатель правительства Владимир ПУТИН, возложили венки к памятнику Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде на площади Народного единства, где земский староста Кузьма Минин осенью 1611 года призвал сограждан подняться на освободительную борьбу. А вот националисты прошли маршем на окраине Москвы в Люблино, где собрали под своим имперским черно-желто-белым флагом примерно 7 тыс. сторонников, многие из которых спрятали лица под медицинскими и лыжными масками.

Во Владивостоке тоже состоялось два мероприятия. Официальное, с крестным ходом и выступлениями артистов разных национальностей, прошло на центральной площади краевого центра Приморья. Альтернативное на Корабельной набережной провела ЛДПР.

- Не надо судить о национальности по внешности или фамилии. Надо смотреть - знает ли человек язык, культуру, обычаи страны, - заявил один из организаторов митинга, заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО и призвал: За русских, за Россию, за ЛДПР!

Около пятисот митингующих дружными криками поддержали призыв.

- Русский национализм в отличие от западного не разъединял народы, а объединял. Поэтому русский национализм и патриотизм всегда пугали Запад, - заявил один из выступающих.

- Правящая партия взяла курс на замещение коренного населения приезжими. Посмотрите, сколько гастарбайтеров приехало в Приморье на стройки АТЭС. Я призываю вас придти на выборы и проголосовать за ЛДПР, - продолжил следующий оратор.

Во Владивостоке «Русский марш» в этом году не состоялся.

- Заявок на проведение марша не было, - заверили в пресс-службе УВД Приморского края.

Тем не менее, имперский флаг мелькнул и в краевом центре Приморья. Около двух десятков молодых людей попытались развернуть его на митинге ЛДПР. Но к ним тут же подошли организаторы с полицейскими и сделали строгое внушение.

- Мы представляем Национал-патриотическое движение Приморья, - пояснил «ЗР» Александр НОВИКОВ. – Наша организация существует два месяца. В ней около двух десятков активистов и примерно сотня явных сторонников. Накануне, 3 ноября, представители правоохранительных органов предупредили нас, чтобы мы воздержались от каких-либо акций. Лично ко мне, как и еще к нескольким нашим ребятам, сотрудники Центра противодействия экстремизму приехали домой. Другим позвонили. Мне сказали, вы же не хотите повторить судьбу «Союза Славян»?!

По его словам, в ближайших планах организации – благотворительная деятельность и привлечение новых сторонников, которыми они видят «национально мыслящих людей, выступающих против незаконных мигрантов и замещения коренного населения гастарбайтерами».

Досье «ЗР»

Приморский краевой суд по иску прокурора Приморского края 28 июля 2010 года принял решение о ликвидации ПРПОО «Союз Славян», как «общественной организации, чья деятельность направлена на возбуждение национальной, расовой ненависти и вражды, создает угрозу совершения преступлений экстремистского характера». Ранее, в декабре 2009 года, суд приговорил лидера «Союза Славян» Александра КОМАРОВА к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года за разжигание межнациональной ненависти.

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru