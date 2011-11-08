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Владивосток по-своему отметил День народного единства
День народного единства, отмечаемый 4 ноября, пока лишь разъединяет празднующих его россиян. Одни, под крылом власти, подчеркивают единство наций населяющих нашу страну. Другие под имперским флагом делают акцент на защите русских в России.
Напомним, государственный праздник День народного единства, кроме власти отмечают националисты, которые вот уже семь лет подряд проводят «Русский марш». В этом году в Москве сторонники «Единой России» провели грандиозный митинг на Поклонной горе. Руководители страны, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ и председатель правительства Владимир ПУТИН, возложили венки к памятнику Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде на площади Народного единства, где земский староста Кузьма Минин осенью 1611 года призвал сограждан подняться на освободительную борьбу. А вот националисты прошли маршем на окраине Москвы в Люблино, где собрали под своим имперским черно-желто-белым флагом примерно 7 тыс. сторонников, многие из которых спрятали лица под медицинскими и лыжными масками.
Во Владивостоке тоже состоялось два мероприятия. Официальное, с крестным ходом и выступлениями артистов разных национальностей, прошло на центральной площади краевого центра Приморья. Альтернативное на Корабельной набережной провела ЛДПР.
- Не надо судить о национальности по внешности или фамилии. Надо смотреть - знает ли человек язык, культуру, обычаи страны, - заявил один из организаторов митинга, заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО и призвал: За русских, за Россию, за ЛДПР!
Около пятисот митингующих дружными криками поддержали призыв.
- Русский национализм в отличие от западного не разъединял народы, а объединял. Поэтому русский национализм и патриотизм всегда пугали Запад, - заявил один из выступающих.
- Правящая партия взяла курс на замещение коренного населения приезжими. Посмотрите, сколько гастарбайтеров приехало в Приморье на стройки АТЭС. Я призываю вас придти на выборы и проголосовать за ЛДПР, - продолжил следующий оратор.
Во Владивостоке «Русский марш» в этом году не состоялся.
- Заявок на проведение марша не было, - заверили в пресс-службе УВД Приморского края.
Тем не менее, имперский флаг мелькнул и в краевом центре Приморья. Около двух десятков молодых людей попытались развернуть его на митинге ЛДПР. Но к ним тут же подошли организаторы с полицейскими и сделали строгое внушение.
- Мы представляем Национал-патриотическое движение Приморья, - пояснил «ЗР» Александр НОВИКОВ. – Наша организация существует два месяца. В ней около двух десятков активистов и примерно сотня явных сторонников. Накануне, 3 ноября, представители правоохранительных органов предупредили нас, чтобы мы воздержались от каких-либо акций. Лично ко мне, как и еще к нескольким нашим ребятам, сотрудники Центра противодействия экстремизму приехали домой. Другим позвонили. Мне сказали, вы же не хотите повторить судьбу «Союза Славян»?!
По его словам, в ближайших планах организации – благотворительная деятельность и привлечение новых сторонников, которыми они видят «национально мыслящих людей, выступающих против незаконных мигрантов и замещения коренного населения гастарбайтерами».
Досье «ЗР»
Приморский краевой суд по иску прокурора Приморского края 28 июля 2010 года принял решение о ликвидации ПРПОО «Союз Славян», как «общественной организации, чья деятельность направлена на возбуждение национальной, расовой ненависти и вражды, создает угрозу совершения преступлений экстремистского характера». Ранее, в декабре 2009 года, суд приговорил лидера «Союза Славян» Александра КОМАРОВА к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года за разжигание межнациональной ненависти.
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