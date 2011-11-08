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Инфраструктуру проекта «Большой Владивосток» оценили в 70-80 млрд рублей

08 Ноября 2011, 13:41 | Владивосток

Стоимость создания инфраструктуры по проекту «Большой Владивосток» оценивается в сумму около 70-80 млрд рублей, сообщил глава ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН в ходе селекторного совещания под председательством первого вице-премьера правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА.

Как отмечается в сообщении секретариата Игоря Шувалова со ссылкой на главу РЖД, эта сумма, в частности, включает расходы на строительство профильных технических объектов и образовательных учреждений.

«При наличии полного финансирования обеспечить современное и высококачественное сообщение между городами Приморья представляется вполне возможным», - сказал Якунин.

В свою очередь Игорь Шувалов во время совещания призвал поддержать проект «Большой Владивосток». «На сегодняшний день для того, чтобы преодолеть расстояние между Владивостоком и Уссурийском, приморцам требуется более двух часов. Нужно сделать так, чтобы на этот путь тратилось не более одного часа», - сказал Шувалов.

«Я дам поручение Минфину, Минтрансу и Минрегиону в ближайшее время рассмотреть такой проект», - отметил первый вице-премьер.

Проект администрации Приморского края «Большой Владивосток» подразумевает слияние в единое городское муниципальное образование Владивостока с близлежащими городами-спутниками: Артемом, Уссурийском и Находкой. Впервые об этом проекте заговорили еще в 1997 году. Он включен в генплан Владивостока, принятый в 2008 году. Первое препятствие на пути развития «Большого Владивостока» - отсутствие дорог и современного пассажирского транспорта.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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